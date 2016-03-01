В Приморье победителя конкурса на земельном аукционе заманили обманом

Компания ООО «Стройдеталь» не смогла приступить к многоэтажному строительству жилья в Артеме на земле «с изъяном»

В последние годы в Артеме активизировалось многоэтажное строительство жилья. Сюда потянулись застройщики из Владивостока, почувствовав, что в этом городе есть где строить и – для кого строить. А чтобы этим можно было серьезно заниматься, до конца 2014 года достаточно было выиграть право аренды участка земли под строительство на земельном аукционе, устраиваемом городской администрацией, и браться за дело, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Но победителя одного из таких аукционов ждали сюрпризы и потери, о компенсации которых он сегодня поднимает вопрос.

Право ценой в 12 миллионов

Согласитесь, что возможность выиграть право застройки участка площадью 17 334 кв. метра, то есть свыше 1,7 га, по начальной цене аукциона за 1 млн 179 тысяч рублей в конце 2014 года была довольно заманчива. Тем более что эта территория находится относительно недалеко от центральной части Артема - в районе ул. Светлогорской, 81.

Особенно подкупающими для потенциальных участников аукциона в постановлении городской администрации № 4072-па от 19 ноября 2014 года были строки, в которых говорилось, что территориальная зона данного участка - Ж-1, то есть зона многоэтажной жилой застройки, а вид разрешенного использования - «многоквартирные жилые дома 5 этажей и выше». При этом объем застройки участка обязывал застройщика построить «не менее 126 квартир общей площадью 7 066 кв. метров». Застройка подразумевалась комплексной, чтобы был и какой-то сервис для будущих жильцов.

Правда, несколько несерьезно для такого довольно большого дела аукционом был определен срок аренды - всего год. Спустя несколько месяцев на подобное же строительство арендные участки начали предоставлять сроком на три года. Так вот, за этот самый год требовалось и тысячи квадратных метров жилья построить, и инженерную инфраструктуру, которую надо было безвозмездно передать городу. И в этот срок успеть выполнить проектирование, провести проект через экспертизу, получить разрешение на строительство и пр.

Удастся ли застройщику за год найти покупателей на такое количество квартир в условиях кризиса и резко снизившейся покупательской способности - вопрос. Притом что жилье на участке предполагалось строить в низовом ценовом сегменте, народ сейчас в очередях за любым жильем не стоит. А если дом после строительства будет простаивать полупустой, то это автоматически поднимет затраты застройщика и цену квадрата.

Наверное столь жесткие сроки, зафиксированные в условиях аукциона, испугали одного из его участников, который отозвал свою заявку, и в изнурительной конкурентной борьбе компания ООО «Стройдеталь» 29 декабря 2014 года сошлась лишь с компанией ООО «Турмалин ДВ». Победа «Стройдетали» была зачтена на 167 шаге. При этом начальная цена права аренды была превзойдена более чем в 10 раз - 12 143 700 рублей. По сравнению с ней ставка аренды участка за год выглядела «копейками» - 589 356 рублей. Да и выкупная цена земли, примерно 2,7 млн рублей, уже не пугала. Хотя выкуп особого значения не имел, поскольку сроки на «инженерку» и в целом застройку от этого не менялись. Да и в случае срыва сроков ввода или «ненадлежащего исполнения обязанностей» грозила неустойка.

Представители застройщика, вспоминая радостные минуты той победы, теперь признают, что заместитель главы городского округа Александр АВДЕЕВ в ходе аукциона выказал в отношении компании-победительницы крайне нетерпимое личное отношение и омрачил момент подведения итогов мероприятия загадочной фразой, что победителю еще придется побегать. Так оно и пришлось.

Градплан выявил Ж-3

Договор аренды на участок с кадастровым номером 25:27:070101:4540 двадцатого января 2015 года подписали заместитель главы администрации Артемовского ГО А. Я. САЛУТЕНКОВ и генеральный директор ООО «Стройдеталь» Д. В. БОГАЧЕВ. Этот договор подтвердил, что предоставленный арендный участок под строительство жилья предназначен для многоэтажного строительства и комплексного освоения.

Однако застройщик получил «кота в мешке». Спустя несколько месяцев выяснилось, что арендный участок неоднороден по зонированию.

- Небольшая часть территории, около 10%, оказалась с видом разрешенного использования «под малоэтажное строительство» (Ж-3). Для нас это было существенно. И уже выполненный проект «полетел», - отмечает генеральный директор ООО «Стройдеталь» Дмитрий Богачев. - Проектировщикам для работы был нужен градплан, но получить его в Артеме уже было нельзя, а в краевой администрации - еще не могли: шла передача полномочий в части решения градостроительных вопросов от города в край, и месяца три-четыре нам вообще трудно было понять, к кому обращаться. Пишем письма, а ответов нет! Поэтому, не дожидаясь градплана, заказали проект с привязкой к месту. Когда же стали подтягивать проект к полученному градплану, то выяснилось, что часть участка не Ж-1, а Ж-3.

Юрист Денис Власов из компании «Владправо», представляющий интересы застройщика, считает, что право аренды под строительство многоэтажного жилья было продано «с дефектом». Это является «существенным нарушением договора» и основанием для его расторжения.

По его мнению, администрация ГО Артема, выставляя участок земли на конкурс, «чуть-чуть» ошиблась, и, соответственно, получилась разница по зонированию в договоре и в градплане. А градплан, выявивший на участке зону Ж-3, – основной документ, на основании которого требовалось завершить проект, пройти экспертизу, получить разрешение на строительство и начать строить. Разрешение надеялись получить через месяц после подписания договора аренды. Но получили не так скоро.

Департаментом градостроительства Приморского края градплан участка был утвержден 28 июля прошлого года. Хотя о разночтении зонирования стало известно еще в мае, градплан его не устранял.

Поскольку запроектированный дом частично попал в зону Ж-3, проект требовалось переделывать. А это – дополнительные деньги и время. Если бы информация по Ж-3 изначально присутствовала в условиях аукциона, то проект, в преддверии выдачи градплана, был бы сделан с ее учетом и не требовал бы корректировки и дополнительных затрат.

Руководитель ООО «Стройдеталь» считает: «Все бы ничего, если бы мы начали строительство и зарегистрировали дом как объект незавершенного строительства. Но получилось так, что полгода мы ждали градплан. Мы бы и могли начать строить сразу же, как только получили градплан и разрешение на строительство. Но не смогли, потому что проект дома уже не вписывался в зону Ж-1. Теперь срок договора аренды у нас закончился, а продлить его не можем. Несоответствие в зонировании на предоставленном нам участке – это вина тех, кто готовил аукцион. По этой причине мы не смогли получить разрешение на строительство и построить то, что собирались. Ведь от нас требовалось выдать жилья не меньше определенного количества квадратных метров».

На просьбу не ответили

Специалисты компании предполагают, что договор города с застройщиком был прописан так, чтобы арендатор ничего не успел построить за год. Теперь на уже подготовленную площадку с небольшой зафиксированной незавершенкой можно вводить какую-то «свою» для Артема компанию. И если бы не было выявлено разночтение в зонировании, то застройщику так бы и пришлось уйти ни с чем. Теперь же есть основание через суд требовать от города покрыть неоправдавшиеся затраты.

Хотя если участок полностью будет отнесен к зоне Ж-1, то не должно быть вопросов по применению уже сделанной проектной документации. Но это довольно долгая процедура, предусматривающая решение городской думы.

1 октября минувшего года Дмитрий Богачев послал письмо на имя начальника управления муниципальной собственности Артемовского ГО Алексея Салутенкова, в котором, изложив проблему с разнобоем в зонировании выигранного компанией на городском аукционе участка земли, обратился с просьбой: «В связи с изложенным, просим провести все необходимые процедуры для внесения изменений в действующие правила землепользования и застройки, в целях устранения указанного несоответствия и обеспечения выполнения ООО «Стройдеталь» условий аукциона; а также рассмотреть возможность продления срока действия договора аренды земельного участка, по соглашению сторон, сроком на 1 год».

Договор аренды участка подразумевал его пролонгацию при подобном уведомлении за месяц до окончания срока аренды. То есть срок обращения был выдержан, а просьба осталась без последствий: договор не продлен. Не пришел ответ на подобное письмо и из краевой администрации.

- Вместо того, чтобы строить, приходится начинать судиться, чтобы с городской администрации взыскать деньги. И не только те 12 миллионов и аренду, которые компания оплатила по условиям аукциона за арендуемый участок. То, что он не полностью в зоне Ж-1, – это для суда будет очевидно. Но генподрядная компания провела масштабные подготовительные работы для начала строительства. Она в большом количестве завезла материалы, подготовила площадку, чтобы побыстрее вести строительство, как требовал договор. А проект остается только выкинуть, - констатирует юрист Денис Власов. - Все понимают, что надо возвращать деньги. Строители понесли значительные расходы на подготовительные работы. Мы эту сумму сейчас уточняем, учитывая, что определенные затраты еще потребуются, чтобы вывезти стройматериалы с площадки, право на аренду которой не продлено.

Проект, который придется «выкинуть», выполненный ООО «Владпроект», предполагал строительство на выигранном ООО «Стройдеталь» участке 11-14-этажного двухсекционного дома. А в дальнейшем рядом с ним должны были появиться еще два подобных двухсекционных дома.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

P.S.: Даже если Артем сегодня покидает всего один застройщик, то вряд ли город от этого выигрывает. Трудно представить, что на условиях описанного в данном материале аукциона смогут найтись другие компании, которые попытаются разыграть «высвободившийся» участок. Начинать новое строительство многоэтажного жилья в Приморье сейчас рискуют немногие. И когда из этих немногих кому-то приходится бросать начатое дело, естественно, статистика ввода нового жилья в крае недосчитается тысяч квадратных метров. И, по крайней мере, у этого застройщика – ООО «Стройдеталь» – сложилось убеждение, что мэр Артема Владимир НОВИКОВ и его заместитель, профессиональный строитель, Александр Авдеев создают в Артеме невыносимую для инвесторов обстановку. Действительно ли это так, редакция деловой газеты «Золотой Рог» хотела бы получить ответ ответственных чиновников городского округа на данную публикацию.