Китайцы оставили на бобах российских переработчиков сои

Второй год подряд цены на рынке сои в Приморье держатся на рекордно высоком уровне. В прошлом году в это время года цена на сою достигала 25 руб. за кг, в этом году максимально поднималась до 28 руб. за кг. Но на российском рынке эта цена не является самой высокой. Оптовые продавцы краснодарской сои предлагают свой продукт по 33 руб. за кг, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Несмотря на дороговизну, соевые бобы пользуются большим спросом, и к весне, очевидно, стоит ждать сокращения предложения на рынке. «Предложения сои в этом году мало. Много покупателей из Китая с живыми деньгами пришло в Россию, и часть сои ушла за границу. Нам сложно конкурировать с ними. Для нас этот рынок стал дорогим», - пояснил Деловой газете «Золотой Рог» закупщик продукции для алтайского перерабатывающего предприятия.

Предложение на приморском рынке в этом году существенно отличалось от прошлогоднего по вполне объективным причинам: тайфун, случившийся в самый разгар сезона, принес потери, в том числе и на соевых полях. По предварительным данным, они составили 5%. Для рынка со стабильно высоким спросом эти потери оказались весьма чувствительны и не могли не отразиться на ценах. По предварительным данным, убрано было в общей сложности порядка 200 тыс. га, намолот составил 266 тыс. тонн.

А между тем эти объемы вполне сопоставимы с объемами прошлого года, когда на примерно таких же площадях были убраны те же 270 тыс. тонн. Вот только рынок сегодня, по мнению наблюдателей, заметно отличается от прошлогоднего, прежде всего тем, что предложений по продаже этого продукта стало заметно меньше. В то же время его потребление в крае едва ли претерпело существенные изменения. Приморские переработчики по-прежнему потребляют примерно половину из этих объемов. Куда же ушел прошлогодний урожай сои?

Если опустить различные версии о больших недоборах урожая и сокрытии реальных потерь от стихии, которые в этом году стали звучать чаще обычного (что, кстати, неудивительно, поскольку даже крупные производители говорят о том, что они собрали порядка 70% от запланированного и их потери составили вовсе не 5%), то, очевидно, китайский канал продаж, и до этого привлекавший продавцов ценой и логистикой, сыграл в изменившихся экономических условиях ключевую роль. Только за четыре последних месяца 2015 года из Приморья было вывезено за границу, по данным Дальневосточной таможни, порядка 38,6 тыс. тонн сои на общую сумму около $12 млн. В то же время в регионы России, по данным Дальневосточного отделения РЖД, за этот же период из Приморья ушло только 49 вагонов сои с 3,2 тыс. тонн бобов в общей сложности.

В то же время данные Минсельхоза РФ говорят о том, что страна наша импортирует сою почти в таких же объемах, в каких производит. При этом потребляют ее в России на 95% животноводческие предприятия. Но ситуация с ценами, сложившаяся на рынке кормов в Приморье в этом году, привела к тому, что соя, по словам руководителя компании «МК Трейд» Михаила ПЕТРОЧЕНКО, практически выпала из состава кормов. В некоторых случаях ее заменили пшеницей, которая стоит сегодня заметно меньше - 12 руб. за кг.

Руководители молочных ферм говорят о том, что в этом году они вынуждены были отказаться от резко возросшего в цене важного кормового продукта - шрота. Основной производитель шрота в Приморье - Уссурийский масложиркомбинат «Приморская соя», - предлагавший этот продукт в прошлом году примерно по 26 рублей за кг, в этом году поднял цену до 38 руб. за кг. Фермеры в этой ситуации стали переходить на другие корма, в том числе на отходы от переработки сои, что, конечно же, сказалось на продуктивности молочного стада. Но стоимость молока на рынке такова, что позволить себе расходы на дорогостоящий шрот они оказались не в состоянии.

А между тем в Минсельхозе РФ придают особое значение этой культуре и даже в прошлом году одобрили подготовленную специальную программу «Развитие производства и переработки сои в РФ на 2015-2020 годы», что, ожидается, откроет новые перспективы для расширения производства этой культуры с ее привлекательной и без того рентабельностью. Уже названо даже количество новых проектов, которые поддержит эта программа. Их число приближается к тысяче.

Это, очевидно, будет способствовать привлечению инвесторов в Приморье, заинтересованных в азиатском рынке. О желании реализовать здесь проекты заявил ряд крупных сельскохозяйственных холдингов страны. Эти заявления были поддержаны на правительственном уровне: в декабре прошлого года был подписан протокол между Россией и Китаем, открывающий новые экспортные возможности. Как сообщили СМИ, Приморский край попал в число немногих российских регионов, откуда официально разрешено Китаем ввозить кукурузу, сою, рапс и рис.

Приморские экспортеры сои, выигравшие от нынешнего кризиса, также высоко оценивают расширяющиеся для них возможности. Перспективы отрасли в Приморье в компании «Армада» связывают прежде всего с растущим рынком сельскохозяйственных продуктов. Тем более ситуация с курсом валют принесла некоторые преимущества для инвесторов в России. Здесь стало с прошлого года еще выгоднее производить сельхозпродукцию, поскольку рабочая сила резко подешевела. Теперь она существенно ниже стоимости китайского рабочего, готового работать исключительно за юани. Это, очевидно, повысит конкурентоспособность продукта, произведенного на российской территории местными рабочими, и поменяет сложившийся в последнее десятилетие тренд на рынке труда в сельской местности в пользу российских граждан.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.