"Ночь длинных ковшей" Владивостоку не грозит

Повторения московского сценария по сносу незаконно возведенных объектов в краевой столице ожидать не стоит

Резонансно массовый снос в Москве одновременно около сотни объектов, относящихся в основном к уличному ретейлу, инициированный мэром Сергеем СОБЯНИНЫМ, который считает, что они были построены незаконно при «попустительстве чиновников», бизнес-сообществом воспринят неоднозначно. Особенно возмущает, что снос стал возможным без суда и следствия, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

За пределами столицы, естественно, задаются вопросом: возможно ли повторение «ночи длинных ковшей» по другим крупным городам? Оказывается, возможно. Так, глядя на столичный пример, незаконно построенные торговые объекты начали сносить в Екатеринбурге, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Севастополе, Ярославле, Омске и в других регионах, где ранее, оказывается, шло активное незаконное строительство. Ожидается ли подобное во Владивостоке, разбирался корр. Деловой газеты «Золотой Рог».

Наш самострой не успел легализоваться

В администрации Владивостока на запрос «Золотого Рога» ответили, что местная практика основывается исключительно на судебных решениях. Безусловно, время от времени в городе появляются капитальные строения, которые оцениваются судом как самострои и подлежат сносу с привлечением службы судебных приставов. Но случаев сноса таких объектов в последние годы было всего несколько. Это пара незаконно построенных ресторанов (на проспекте Красного знамени в районе Третьей Рабочей и в зоне отдыха на озере Чан) да Рыбный рынок в районе Спортивной набережной, который не отвечал санитарным требованиям и был ликвидирован накануне саммита АТЭС.

Сейчас в судебном порядке продолжает решаться вопрос по сносу строящегося жилого дома в районе Почтового переулка, возведение которого велось без разрешения, с нарушением охранной зоны памятника архитектуры и истории – дома, в котором жила историческая личность Элеонора ПРЕЙ. Застройщик явно проигрывает суды, но сносить пока не начинает.

С другой стороны, во Владивостоке регулярно массово сносятся некапитальные – временные – объекты, установленные или построенные без разрешения, – это павильоны, киоски, контейнеры, гаражи. Решение по каждому такому объекту принимается на основе закона и в установленном порядке: проводятся проверки специалистов, составляются протоколы, делаются предупреждения, владельцев приглашают на соответствующую комиссию. В конечном счете, помимо положенных штрафов, даются предписания по сносу. Снос же выполняется либо самим владельцем объекта, либо подрядной организацией, выполняющей заявку города. В последнем случае с собственника взыскивается сумма за услугу по сносу его объекта.

Снос таких объектов владельцами практически не оспаривается в судах. В администрации города отмечают, что эта мера пользуется поддержкой населения и бизнеса, поскольку сносятся объекты, по которым зачастую нет договоров аренды и деятельность которых в «уличном ретейле» осуществляется с уходом от налогов. Особое возмущение вызывает то, что собственники некоторых таких точек крадут электроэнергию из ближайших многоквартирных домов.

Член градостроительного совета Владивостока, руководитель компании ООО «Аргус-Арт» Владимир ПРОКУРОВ считает, что во Владивостоке нет особой почвы для массового сноса капитальных объектов. По его мнению, возможно, найдется несколько зданий, которые возведены без разрешения на строительство или строились с нарушениями, и в отношении которых могла бы быть предпринята крайняя мера. Например, бизнес-центр «Фреш Плаза», который был построен на Океанском проспекте вместо разрешенной на том месте двухъярусной парковки. Однако массово такие крупные самострои во Владивостоке не появились. И в прошлом, и сегодня управление градостроительства и архитектуры города предпринимает усилия, чтобы подобное не повторялось. А в отношении некапитальных строений, которые появляются без согласований, без спроса и пр., принимаются однозначные решения – сносить или убирать.

Кстати, серьезные усилия по предотвращению такого строительства предпринимали краевая администрация и органы строительного надзора. Содействует этому, в частности, и деятельность градосовета Владивостока, через который сегодня не может пройти ни один сколько-нибудь сомнительный проект.

На памяти владивостокцев за последние два десятка лет было несколько крупных волн, когда в короткие сроки сносились сотни временных построек, на месте которых затем либо уже ничего не строилось, либо, как это произошло в районе «Универсама», на площади Луговой, на БАМе, Окатовой и пр., возникали более приличные постройки. Помимо них по городу к настоящему времени появилось много небольших приостановочных торговых «муравейников» и мелких магазинчиков, которые, пожалуй, еще несколько десятилетий вряд ли будут мешать развитию города, хотя они его явно не украшают. Некоторые из них начинали свою жизнь как временные объекты, но затем многие собственники постарались получить соответствующие права и на землю, и на капитальную постройку.

Показательный снос

К сожалению, и среди наших застройщиков, как и среди московских, тоже бытует мнение, что главное – начать строительство, невзирая на штрафы, предписания и пр., а дальше – все им простится.

Наглядным примером такого строительного пофигизма стала коробка семиэтажного монолитного жилого дома, возникшая около дома известной горожанки Владивостока начала прошлого века Элеоноры Прей в районе Почтового переулка, 5/2. Протесты общественности, запреты вплоть до уровня вице-губернатора - ничто не смогло остановить начало этого незаконного строительства, грубо вторгшегося в охранную зону исторических объектов. Причем один из исторических объектов в ходе этого строительства был просто-напросто уничтожен.

В итоге, проиграв суды, застройщик, ООО «Технопарк», был приговорен убрать созданное строение. А в связи с тем, что он не выполнил в 60-дневный срок снос своими силами, сейчас этим сносом занимается Федеральная служба судебных приставов по Приморскому краю.

Главный судебный пристав Приморского края Алексей КУЗНЕЦОВ отметил, что это судопроизводство было признано социально значимым и поэтому подготовка к сносу была начата даже не дожидаясь решения очередной апелляционной инстанции, к которой обратился застройщик.

Если до московских событий застройщик еще мог надеяться на какую-то амнистию строительства этого объекта, то теперь это исключено на все сто процентов. В какой-то степени застройщику повезло, что он ограничился 7-этажным самостроем, а не более высотным зданием, которое, кстати, на градосовете, рассматривавшем его, было заранее отклонено. Убытки могли быть больше.

Вероятно, этот снос станет в какой-то степени показательным для тех приморских застройщиков, которые пока не исключили практику строить не считаясь с законами.

Временное не должно становиться постоянным

Представители бизнеса, интересы которых сегодня сосредоточены на участках, выделенных им во временное пользование, должны понимать, что однажды это время закончится и их объекты надо будет демонтировать или снести, потому что они мешают развитию города.

Строительство Владивостокской кольцевой дороги (ВКАД), о котором говорится уже несколько лет, не может обойтись без сноса объектов, которые «прописались» на ее пути как временные. Особенно это касается участка ВКАД, на котором должна быть построена дорога вдоль Амурского залива. Кстати, необходимость довольно большого сноса была одной из причин того, что в свое время при выборе приоритетного решения предпочтение было отдано расширению Некрасовского путепровода, а не строительству этой альтернативной дороги-дублера.

Сегодня Некрасовский путепровод да и дорога, на которой он находится, не справляются с транспортным потоком, и пора бы начинать строительство альтернативной трассы. На уровне городской администрации об этой задаче говорится уже несколько лет. А ведь можно и перейти к делу, начав подготовку этого строительства с необходимого сноса.

Рассматриваются разные варианты прохождения дороги вдоль Амурского залива, но в любом из них остается серьезной необходимость выхода ее к Владивостокскому торговому порту со стороны центра города. И этот выход на сегодня заперт зданием уже ставшего привычным цветочного «Пассажа», который был построен как временное здание.

Новые проработки прохождения дороги вдоль Амурского залива показывают, что при ее строительстве можно обойтись и без ул. Авроровской. Однако рано или поздно эту улицу придется расширять, поскольку пробки на ней стали постоянным явлением. А в красных линиях трассы сегодня находится ряд временных объектов, без сноса которых не обойтись. Среди них небольшой магазинчик, шиномонтажка, новое трехэтажное офисное здание. Далее под снос явно напрашиваются гаражи вдоль ул. Амурской и т.д.

Возможно, правильнее в свое время было не позволять строить эти временные объекты. Их снос теперь – это определенные потери, моральные издержки. Надо понимать, что все временное и для города, и для людей является только иллюзией какого-либо решения. А в итоге – потери денег и времени и уже двойная цена реального решения.

Достаточно вспомнить, насколько драматичным для многих в пригородной зоне города оказался снос при строительстве новой трассы Аэропорт – Де-Фриз – Седанка – Патрокл – о. Русский, расширении ул. Маковского и трассы М-60 вплоть до п. Надеждинского, при строительстве мостов и соединяющей их дороги в Первомайском районе города, когда под бульдозер пошли и вполне законные сотни объектов. Или тот же вокзал маломерного пассажирского флота в районе бывшего 36-го причала, на месте которого сегодня продолжается строительство пятизвездочной гостиницы.

Хуже некуда, когда деньги напрасно инвестируются в снос того, что еще могло бы десятки, а то и сотни лет стоять и приносить пользу.

Москва подала пример

Масштабный снос торговых павильонов, которые столичные власти признали самостроем, начался в Москве в ночь на 9 февраля. Тогда был начат демонтаж 97 объектов, а всего под снос идут 103. Завершить работы власти планируют к началу марта.

Как сообщил первый замначальника Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Тимур ЗЕЛЬДИЧ, эти объекты признаны самовольно возведенными по нескольким признакам: «Земельные участки для капитального строительства город не выделял, разрешение на строительство капитальных объектов, как и акты ввода объектов капитального строительства, не выдавались».

Со своей стороны, владельцы построек уверены в незаконности сноса. Предприниматели заявляют, что имели право собственности на торговые объекты и всю разрешительную документацию, подтвержденную решениями судов.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), почти две трети (63%) жителей Москвы поддерживают снос незаконно построенных торговых точек в городе.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.