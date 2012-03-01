На ГХК «Бор» скандал: директор отказался работать

ПРИМОРЬЕ, 1 марта, ZRPRESS. На «Боре» - скандал: исполнительный директор ЗАО ГХК «Бор» Чермен БОЦИЕВ 29 февраля написал заявление о том, что он прекращает работу в связи с невыплатой ему зарплаты. А гендиректор московской Управляющей компании «Промышленные инвенстиции» Константин КОВАЛЕВ издал в тот же день приказ о лишении всех полномочий опального директора Ч.Боциева.

Между тем рабочие предприятия во главе с профкомом встали на защиту неугодного директора и собирают подписи в его поддержку. Также известно о совещании в горадминистрации Дальнегорска, прошедшем 28 февраля с участием руководителей «Бора» и «ГМК-ДПМ», других предприятий и учреждений города, депутатов дальнегорской Думы и чиновников горадминистрации, а также гостей – представителей краевой администрации Игоре ХРУЩЕВЕ и Михаиле ПОПОВЕ. В работе совещания участвовал и исполнительный директор «Бора» Чермен БОЦИЕВ. Он резко высказался против учредителей и собственников «Бора», которые держат химиков на голодном пайке, не вливают в предприятие нужных финансовых средств на его развитие, вообще «неизвестно зачем купили «Бор». А предприятие может быть рентабельным, если увеличить объемы производства и реализации борной кислоты, что возможно лишь при вкладывании в химзавод определенных инвестиций. А этого как раз и нет. Зарплату работникам постоянно задерживают, не дают средства на развитие. После такого заявления Чермен Боциев немедленно впал в немилость у собственников и учредителей ЗАО ГХК «Бор». Но он намерен бороться за свои права.

Мы сообщим о дальнейшем развитии конфликта на «Боре».

Татьяна КУРОЧКИНА, "Золотой Рог".