«Роснефть» провела круглый стол в Находке

В Находке по инициативе НК «Роснефть» прошел круглый стол, объединяющий на своей площадке все стороны данной сферы экономики: от нефтяников до контролирующих органов. Для Находки такое мероприятие прошло в первый, но не в последний раз. Организатором круглого стола выступила компания «РН-Находка-нефтепродукт».

Основной темой встречи стала одна из самых обсуждаемых на сегодня в мире тем - концепция устойчивого современного развития.

НК «Роснефть» в скором времени представит концепцию устойчивого развития компании в регионах. На сегодня идет активная работа над документом, в котором будут отражены также перспективы развития «дочерних» компаний в регионах. В том числе и об итогах работы приморских «дочек» общественность услышала в рамках мероприятия 22 февраля.

«Современное понимание концепции устойчивого развития возникло в последнюю четверть 20-го столетия. Это было связано в первую очередь с ростом озабоченности общественности деятельностью компаний и тем воздействием на окружающую среду, которое возникло. Был страх, что на сегодня расходуются невосполнимые ресурсы. В свете этого и была разработана концепция, суть которой сводится к тому, чтобы последующие поколения получали такие же возможности для удовлетворения своих потребностей, как и нынешнее», - отметил, открывая круглый стол, ведущий эксперт рейтингового агентства «Эксперт РА» Игорь ГЛИНКИН.

«Если подойти к этому более детально, то компании, работающие на территории, оказывают на нее целый комплекс воздействий. И этот комплекс можно разделить как на положительный, так и на отрицательный. Положительное воздействие - это, к примеру, удовлетворение потребностей населения в каком-то продукте, формирование занятости и доход как для работников самой компании, так и в виде налогов в бюджеты всех уровней, плюс улучшение инфраструктуры региона. Из негативных моментов - это воздействие на окружающую среду. И нужно понимать, что эти воздействия невозможно разделить и оставить только положительные. Но при использовании принципа устойчивого развития возможно минимизировать негативные моменты», - добавил Глинкин.

Говоря о годовых итогах работы компании, начальник управления корпоративной культуры ОАО «НК «Роснефть» Павел ПЛЕТНЕВ заметил, что, несмотря на посткризисный год, компания не только выполнила намеченный план года, но и перевыполнила его на 2%. «Стоит также добавить, что 50% показателя было обеспечено за счет собственных сил. И на сегодня «Роснефть» является 4-й крупнейшей энергетической компанией в мире», - добавил Плетнев.

Также, по его словам, на сегодня в компании идет активная работа над программой региональной политики компании по 18 ключевым регионам.

Не оставил без внимания Павел Плетнев и концепцию устойчивого развития «Роснефти», отметив, что при ее реализации учитываются 3 основных аспекта: экологический, экономический и социально-благотворительный.

«За последнее время в компании произошло несколько крупных и значимых событий. Со сменой первого лица компании, с сентября 2010 года ее возглавляет Эдуард ХУДАЙНАТОВ, появились и новые требования, которые поставлены перед компанией. Также важным событием стало создание альянса с компанией BP, с которой в январе было подписано рамочное соглашение о совместном освоении ресурсов российской части Арктики. Среди важных событий и соглашение с компанией ExxonMobil о совместном освоении углеводородных ресурсов российского шельфа Черного моря», - добавил Плетнев.

Находке предстоит модернизация

Об итогах работы ООО «РН-Находканефтепродукт» рассказал вступивший 8 февраля в должность генерального директора Иван БАРЫШЕВ. Он отметил, что этот год стал для компании показательным, так как за все время существования именно в 2010 году был достигнут максимальный показатель по объемам. За прошедший год предприятие через свои мощности перевалило 7 млн тонн нефтепродуктов.

«В 2010 году «РН-Находка-нефтепродукт» ввела в эксплуатацию ряд крупных объектов. На текущий год также намечены напряженные инвестиционные планы. В общей сложности объем инвестиций составит 1 млрд 122 млн рублей, которые пойдут на обновление производственных мощностей, повышение уровня промышленной безопасности и экологическую составляющую. Процесс модернизации мощностей предприятия активно происходил все последние 5 лет, и общий объем инвестиций в этот процесс составил более 4 млрд рублей. В 2010 году была окончена реконструкция системы технологических трубопроводов и железнодорожной эстакады слива светлых нефтепродуктов мощностью 3,6 млн тонн в год. Новая эстакада позволяет осуществлять одновременный слив нефтепродуктов 48 вагонов-цистерн. Кроме модернизации на 2011 год основной задачей мы ставим получение лицензии на эксплуатацию взрывоопасного объекта», - добавил Иван Барышев.

Говоря о работе предприятия, генеральный директор отметил, что на сегодня ООО «РН-Находканефтепродукт» - это предприятие, на котором работает почти 600 человек. При этом средняя зарплата на нем составляет 31 тыс. рублей, что для Находки является хорошим показателем. Более того, с 1 апреля этого года зарплата сотрудников компании будет проиндексирована на 6,5%.

Если говорить о финансовых итогах года, то за 2010 год ООО «РН-Находканефтепродукт» получило 542 млн рублей прибыли, из которых более 200 млн рублей пошли на налоги во все уровни бюджета, а 5,4 млн рублей были направлены на экологические мероприятия.

Заботясь об экологической безопасности, предприятие не забывает и о социальной составляющей. Особое место в благих делах предприятия отводится пенсионерам, отработавшим многие годы на нефтетерминале. Ежегодно ООО доплачивает по 3,5 тыс. рублей к пенсиям своих почти 200 сотрудникам пенсионного возраста.

Помогает «РН-Находка-нефтепродукт» и городу. В рамках осуществления благотворительной деятельности более 3 млн рублей направлено на финансирование расходов по функционированию профильных «Роснефть-классов». В 2010 году ООО «РН- Находканефтепродукт» открыло второй РН-класс. Основная задача профильного обучения - с ранних лет ориентировать способных подростков. Ученики усиленно изучают основные предметы - физику, химию, математику, информатику. Дальше, по желанию, - профильное высшее образование и работа в компании. Почти 800 тыс. рублей по итогам прошедшего года из бюджета ООО было направлено на помощь детским и медицинским учреждениям Находки.

«Быть лидерами отрасли - это не только почетно, но и ответственно»

В своем приветственном слове директор представительства ОАО «НК «Роснефть»» в Приморском крае Владимир СУГАК отметил: «Развивая свою деятельность, мы заботимся не только о благополучии своих сотрудников, но и о благополучии жителей территорий, вкладывая значительные средства в развитие образование, медицины, благотворительную деятельность. Мы участвуем в важных, крупных мероприятиях страны. Так, НК «Роснефть» на сегодня является официальным партнером Олимпиады, которая пройдет в 2014 году в Сочи. Компания взяла на себя обязанности возвести сеть АЗС к Олимпиаде. Участвует «Роснефть» и в подготовке саммита АТЭС во Владивостоке. Компания взяла на себя ответственность обеспечивать топливом строителей объектов. Кроме того, ведется строительство современного автозаправочного комплекса в строящемся международном аэропорту города Владивостока. Быть лидерами отрасли - это не только почетно, но и ответственно».

В рамках круглого стола презентации провели и другие «дочерние» компании НК «Роснефть». В частности, генеральный директор ООО «РН-Приморский НПЗ» Юрий КАСЮК рассказал о планах строительства нефтехимического комплекса. А заместитель генерального директора ООО «РН-Востокнефтепродукт» Николай ПОКРОВСКИЙ поделился годовыми итогами предприятия.

Просьбы и пожелания

Говорили на круглом столе и о ставшем популярным среди школьников «Роснефть-классе», первому выпуску которого еще только предстоит выйти из дверей школы.

Из пожеланий, которые прозвучали со стороны представителей администрации, были в том числе и просьбы по решению «детсадовского вопроса».

«Хорошо, когда в город приезжает население. Но в то же время, когда вы говорите о росте числа сотрудников компании «Роснефть», которые приедут к нам, я сразу думаю о том, как же решить вопрос устройства прибывших детей в детсады. Ведь у нас уже сейчас есть проблема очередей. Как вариант решения проблемы, прошу рассмотреть вопрос возможного расширения имеющихся детских садов», - отметила начальник управления образования города Наталья БОНДАРЕНКО.

Еще одним важным пожеланием, прозвучавшим в рамках мероприятия, но уже со стороны службы МЧС и капитана порта Находка, стала просьба создания специальных групп, которые бы специализировались на тушении пожаров на судах. По мнению представителей служб, работая с горючими материалами, компания также заинтересована в решении этой проблемы.

В свою очередь представители компании пообещали включить все просьбы и пожелания в конечную повестку мероприятия и рассмотреть возможность их реализации. На такой позитивной ноте все стороны состоявшегося диалога расстались, пообещав на следующий год собраться вновь.