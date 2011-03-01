ГХК «Бор» выходит на рынок нанопродуктов

ЗАО ГХК «Бор» в феврале после переоборудования производства начало выпуск плавленого борного ангидрида молотого. В последнее время этот продукт активно используется в производстве материалов в области нанотехнологий, например, в аэрокосмической и лазерной технике, атомной промышленности, производстве компьютерного оборудования, в офтальмологии.

Предприятие ранее уже опробовало выпуск плавленого борного ангидрида, однако его производство по техническим условиям осуществлялось только в летний период. Это создавало определенные проблемы с выполнением заявок.

Учитывая высокий спрос, специалисты «Бора» разработали проект, позволяющий выпускать продукцию круглогодично. В частности, улучшены обслуживающие площадки, усовершенствованы конструкции печи, распылителей форсунок.

В общей сложности в феврале выпущено 180 тонн продукции. По словам представителя компании Юрия РОСЛИКОВА, производство плавленого молотого борного ангидрида рентабельно для предприятия.