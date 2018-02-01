Проект рыбного рынка во Владивостоке заинтересовал крупный японский бизнес

Место для рынка уже определено – на берегу бухты Золотой Рог, рядом с набережной Цесаревича

1 февраля глава Владивостока Виталий Веркеенко провел рабочую встречу с делегацией японских бизнесменов, которую возглавляет президент корпорации «Киёмура Корпорэйшн» Киёши Кимура.



Во встрече участвовали начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Алексей Кушнир, и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры администрации города Юлия Шупик, начальник отдела международного протокола Виталий Ерёменко, заместители генерального директора ООО «Компания АкваХолод» Сергей Дымов и Александр Тимофеев, а также вице-консул генерального консульства Японии во Владивостоке Хидака Тосифуи, ответственный за российское направление корпорации «Киёмура Корпорэйшн» Дайки Иноуэ, генеральный директор компании «Пегас Эйч-Си» Хидэки Икэда и ряд представителей японских бизнес-структур.



«Сотрудничество наших стран в нынешний год России в Японии и Японии в России приобретает практический характер, - это хороший знак, - отметил Виталий Вереенко. – Тем более, что одно из направлений такого сотрудничества было определено Президентом России Владимиром Путиным и Премьер-министром Японии Синдзо Абэ в ходе Восточного экономического форума – это строительство и организация во Владивостоке большого современного рыбного рынка, соответствующего всем международным стандартам».



Именно этот вопрос стал основным в ходе сегодняшней рабочей встречи в администрации Владивостока.



Как пояснил Виталий Веркеенко, место для такого рынка уже определено – на берегу бухты Золотой Рог, рядом с набережной Цесаревича, под Золотым мостом. Важно, что здесь уже имеются морские причалы, которые позволят без проблем вести разгрузку свежей рыбной продукции сразу после ее вылова. При этом необходимо, чтобы новый объект при всем его внутреннем техническом совершенстве имел внешний облик, соответствующий расположению в центральной части города и привлекательный для посещения жителями и гостями Владивостока. Чтобы он стал еще одной визитной карточкой нашего города. Поэтому будущим застройщикам рыбного рынка предложен вариант его проекта в виде огромного морского ската.



Президент корпорации «Киёмура Корпорэйшн» Киёши Кимура, имеющий большой опыт строительства рыбных рынков в странах Юго-Восточной Азии, представил свое видение его возведения и развития во Владивостоке. Он будет носить в основном оптовый характер. Для отдельных же покупателей планируются специализированный магазин, большая сеть торговых павильонов и кафе. На прилегающей территории возможно возведение двухуровневой автопарковки на 350-400 машиномест.



Участники рабочей встречи подчеркнули, что она имеет предварительный характер и перейдет к практической реализации после заключения концессионного соглашения, конкурс на которое будет объявлен ориентировочно в третьем квартале нынешнего года, после утверждения нового генерального плана развития Владивостока.