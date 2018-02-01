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Налоговая настаивает на необходимости банкротства одного из крупнейших предприятий Приморья
Судья для рассмотрения дела затребовал дополнительные материалы
Арбитражный суд Приморского края отложил на 15 февраля судебного разбирательства по иску инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по г. Находка Приморского края о банкротстве ПАО «Находкинский судоремонтный завод» (НСРЗ). Судья ЯРМУХАМЕТОВ посчитал, что для рассмотрения дела стороны должны предоставить дополнительные материалы.
Очередной иск о банкротстве завода был подан 29 сентября 2017 года. Первоначально инспекция указала в исковом заявлении задолженность в размере 69,056 млн рублей, затем сумма требований была увеличена до 187,969 млн рублей.
Ранее иски о банкротстве НСРЗ подавали ООО «Йотун Пэйнтс» (входит в Jotun Group, Норвегия) и ЗАО «Интрарос» (Владивосток, входит в «Русскую рыбопромышленную компанию», РРПК). В дальнейшем оба заявителя отозвали иски еще до рассмотрения судом после достижения договоренностей с заводом о погашении долга.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Основными видами деятельности Находкинского СРЗ являются ремонт судов и кораблей различного класса назначения, изготовление и сборка металлоконструкций, а также погрузо-разгрузочные работы. Завод ежегодно получает крупные контракты от структур «Роснефти» и «Транснефти». 100% акций ПАО «НСРЗ» принадлежит зарегистрированному в Москве АО «МП Групп», единственным владельцем которого является гендиректор и единственный владелец московского ЗАО «Дальневосточные инвестиции» Михаил ПОЛЕТАЕВ.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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