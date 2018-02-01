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В Приморье планируется построить самый большой завод по воспроизводству морского гребешка и трепанга

01 Февраля 2018, 08:42 | Приморье

Инициатор проекта приобрел право пользования рыбоводным участком площадью более 2000 га в акваториях Партизанского и Лазовского районов. Это самый большой монолитный рыбоводный участок на Дальнем востоке.

Также ООО «Звезда Востока» – предполагает получить в долгосрочную аренду земельный участок общей площадью 12 га в примыкании к морскому участку, на котором возведут прибрежную базу, цех по переработке и хранению продукции.

Производительность предприятия составит: 300 млн штук молоди/год, 10 тысяч тонн ценных видов гидробионтов (гребешок, трепанг и другие). Продукция будет поставляться на внутренний рынок, а также экспортироваться в страны Азиатско-тихоокеанского региона.

На реализацию проекта будут направлены 7 млрд рублей, срок окупаемости составит 6 лет. На настоящий момент закончено рыбобиологическое обоснование с привлечением ведущих научных организаций России с области морской биологии, в 2018 году планируется заключить инвестиционное соглашение, запуск производства запланирован на 2018-2020 годы, после чего производство может быть расширено.

Строительство завода позволит создать 700 новых рабочих мест.

Напомним, благодаря новым инструментам развития – ТОР, Свободному порту Владивосток, государственной целевой поддержки – Дальний Восток получил 89 новых предприятий, создано 7,5 тысяч новых рабочих мест.

«В течение последних четырех лет ежегодный экономический рост Дальнего Востока превышает общероссийский уровень. Более того, в этом, 2017 году тенденции опережающего развития Дальнего Востока стали еще более зримыми и нарастающими. Дальний Восток сегодня – это новые инвестиции, новые стройки», - подчеркнул Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: трепанг  рыба  приморский край  гребешок  строительство  завод  Дальний Восток 



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