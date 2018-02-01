Налоговая включила "стоппер"

Налоговые разрывы являются препятствием для бизнеса в получении вычетов по налогу на добавленную стоимость

Новая программа АСК НДС, которую Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила еще в 2013 году, а новую версию в 2015 году, автоматически «считывает» неточности, и не признает операции, по которым нет отчетов от обоих контрагентов. Одним из явных поводов для отказов являются налоговые разрывы, процент которых и в Приморье достаточно велик. В среднем за квартал их количество доходит до двух тысяч.

Кстати, ФНС летом 2017 года добровольно ограничила сроки камеральных проверок по НДС месяцем - но для налогоплательщиков с безупречной «налоговой историей» последних трех лет, в рамках риск- ориентированного подхода.

Подобный контроль налоговая объясняет большим числом сомнительных сделок, одной из сторон которых являются фирмы-однодневки. Им в который раз объявлен бой. Раньше налогоплательщики для оптимизации НДС брали вычет по НДС от неких компаний, которые в свою очередь сдавали «нулевые» декларации. Благодаря программе, для таких схем появилась преграда и ежегодно бюджет государства пополняется более чем на 100 млрд рублей. Только в Приморье поступления по НДС за 2017 год составили около 8 млрд рублей.

Однако проблема есть, предприниматели по сию пору не понимают, почему им отказывают в вычетах? И кто виноват? Деловая газета «Золотой Рог» разбиралась в теории и практике этого вопроса.

Все записано

Итак, существует специальная программа, которая заполняется на основании переданных налогоплательщиками и налоговыми агентами деклараций – АСК НДС2. Это информационная база, которая автоматически сверяет составленный плательщиком НДС, собирает данные из его книги продаж, и вычет, принятый покупателем, по книге покупок покупателя. Программа сопоставляет данные поставщиков и покупателей налогоплательщика. При несоответствии показаний АСК НДС2 выясняет, корректно ли контрагенты отразили документы, и насколько правомерны действия покупателя и его желание получить вычет. Участие специалиста налоговой службы в такой работе полностью отсутствует. Автоматизированная система помогает охватить 100% контрагентов. При расхождении данных автоматически контрагентам отправляются письма с просьбой разъяснить данный факт. Если в течение пяти рабочих дней не были представлены объяснения, налоговая инспекция начинает проверку. В итоге контрагенты или исправляют ошибки, или доплачивают в бюджет деньги.

Раньше на проверку цепочки контрагентов уходило много времени. Сейчас – счет идет на минуты. ФНС отмечает, что программа выявила «погрешность» в данных у каждой десятой компании в России. 20-30% налогоплательщиков, к которым с вопросами пришли из налоговой, отказываются от заявленного возмещения из бюджета НДС и сдают уточненные декларации.

С 19 августа 2017 года вступил в силу Федеральный Закон от 18.07.2017 N 163-ФЗ, который дополнил НК РФ статьей 54.1. Согласно изменениям, обязательства по сделке должны быть сторонами исполнены фактически: то есть клиент получил товар, его контрагент оплату, та сторона, что является плательщиком НДС, уплатила налог. Если уменьшение налоговой базы, в нашем случае за счет НДС, не доказано (ваши контрагенты не внесли положенные данные в АСК НДС2), то и вычет по НДС вам в зачет не пойдет.

Ошибка или подлог?

Начальник контрольно-аналитического отдела УФНС России по Приморскому краю Илья ПОТЕМКИН поясняет, почему в программе содержатся так называемые «стопперы» для одобрения вычета по НДС. Тот самый налоговый разрыв между проверяемым лицом и его контрагентами может прямо или косвенно свидетельствовать о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды (за исключением технических ошибок при составлении декларации (расчета).

Зачастую данные разрывы являются признаками использования «фирм-однодневок» или «транзитных» компаний (исключение – ошибка контрагента при заполнении своей книги продаж). Тогда налогоплательщик получит автотребование с указанием, какие счета-фактуры «не стыкуются» друг с другом. А если налогоплательщик не предоставит уточненную декларацию, начинается комплекс мероприятий налогового контроля (вызов в инспекцию, вопросы, анализ банковских выписок, встречные проверки, осмотры) и далее рассматривается вопрос о назначении выездной налоговой проверки (комплексной, либо тематической за определенный период).

УФНС России по Приморскому краю обращает внимание, что об умышленных действиях налогоплательщика могут свидетельствовать и установленные факты осуществления транзитных операций между взаимозависимыми или аффилированными участниками взаимосвязанных хозяйственных операций, в том числе через посредников, с использованием особых форм расчетов и сроков платежей. Эти данные будут зафиксированы в программе, а в ходе выездной налоговой проверки, при отказе, например, оплатить НДС, будет, скорее всего, доказаны.

Илья Потемкин также говорит, что зачастую в АСК НДС2 контрагент не показывает в книге продаж реализацию товара. Но в программе в любом случае будет видна вся цепочка контрагентов по тому или иному товару, вплоть до производителя, а также денежные потоки и так далее.

«А мужики-то не знают…»

По мнению президента Дальневосточной палаты налоговых консультантов Галины ТКАЧЕНКО, тысячи приморских предпринимателей находятся в наивном неведении о требованиях программы АСК НДС2 по примеру героев из рекламного ролика «А мужики-то не знают…».

Бизнесмены и бухгалтеры начинают возмущаться, как только получают требования от налоговой о пояснении налоговых разрывов в декларациях по НДС. «Мы прямо отвечаем - значит у вас что-то не в порядке с контрагентами. Новый программный комплекс «видит» буквально все, а в ближайшем будущем предполагается его интеграция с программными решениями Таможенной службы РФ. В высшей степени наивно полагать, что кто-то пропустит ошибки. Поэтому налогоплательщик должен четко выстроить цепочку своих отношений с контрагентом для корректного и обоюдного занесения данных по НДС в программу, иначе вычет не получить», - убеждена наша собеседница.

Программный комплекс имеет общую базу данных всех деклараций по НДС, собранных в РФ. Например, вы купили товар в Москве, а состоите на налоговом учете в Приморском крае, соответственно и продали этот товар здесь же. Затем показали эти сделки в электронной декларации в строке «реализация», заполнили «вычеты по НДС» в соответствующих графах, а в Москве ваш поставщик и продавец декларацию не сдал. И тогда программа АСК НДС сравнивает данные и указывает, что у вас «разрыв» в декларации. Так как ваш контрагент не отчитался, или вас как клиента не указал. Таким образом, вы не вправе применять вычет по НДС. Предприниматели Приморья зачастую не осознают, что работает программный комплекс, а не налоговый инспектор предполагаемая Мария Иванова, которая не заметит нестыковки.

Если вы товар купили, но еще не оплатили, а пытаетесь претендовать на вычет по НДС, программа вам также откажет. Только если компания – контрагент при визите в инспекцию предоставит договор, где указана возможность отсрочки платежа, такой довод могут принять в налоговой инспекции и применить вычет по НДС. Но если указаны конкретные сроки сделки, и отсрочка платежа отсутствует, в вычете откажут. Эти правила надо помнить всем компаниям и предпринимателям, убеждена Галина Ткаченко.

Управление ФНС России по Приморскому краю также советует присматриваться к своим контрагентам и рекомендует не ограничиваться запросом учредительной документации от потенциальных компаньонов. «Вступая в договорные отношения, имеет смысл как минимум убедиться, что контрагент действительно существует, и нет обстоятельств, явно свидетельствующих о том, что он может в скором времени прекратить свою деятельность (такие сведения о юридическом лице имеются в ЕГРЮЛ)», - отмечает Илья Потемкин.

Кроме того, принимая исполнение по сделке (товар, результат работы или услуги), налогоплательщику следует удостовериться в том, что сделку исполняет сам контрагент или лицо, на которое он возложил исполнение своего обязательства (статья 313 ГК РФ), а также проводить сверки с контрагентами по перечню полученных счетов-фактур с целью подтверждения отражения контрагентами таковых в реализации, что в последствии может исключить возникновение налоговых разрывов.

Отметим, что с 2018 года в ведение налоговиков передается база ЗАГС. Инспекторы смогут еще проще вычислять взаимозависимость физических лиц по признакам родства (в том числе бывших супругов, родителей и т.п.), на которых налогоплательщики часто оформляют своё имущество для того, чтобы скрыть истинные размеры своего дохода. Такое использование баз данных ЗАГС дополнительно усилит возможности новой АСК НДС3. Введение в действие этой системы однозначно станет новым вызовом для российского бизнеса, как в свое время запуск АСК НДС2 сделал невозможным работу по устоявшимся схемам и фактически вытолкнул многие компании из «тени».

Яна МАЛЬЦЕВА.