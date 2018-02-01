Электронный нотариат - реальность

Электронный нотариат обеспечивает безопасность гражданского оборота

Январь 2018 года принес множество законодательных нововведений. Во многих ранее принятых законах и нормативных правовых актах специально указывается - «вступает в силу с 1 января», чтобы новые требования начали действовать с начала календарного года. Некоторые законодательные новеллы касаются деятельности нотариата.

О нововведениях в сфере нотариата корреспонденту деловой газеты «Золотой Рог» рассказал президент Приморской краевой нотариальной палаты, советник юстиции I класса, Заслуженный юрист Российской Федерации Виктор ПРИЩЕПА.

- Виктор Павлович, расскажите, какие наиболее важные изменения в работе нотариусов произошли в наступившем году?

- В первую очередь был осуществлен окончательный переход к регистрации абсолютно всех совершаемых нотариальных действий в электронной форме, что стало очередным этапом развития современных информационных технологий в нотариальной деятельности. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 379-ФЗ с июля 2014 года мы начали электронную регистрацию по ряду важных для граждан нотариальных действий, таких как удостоверение доверенностей, завещаний и брачных договоров. Постепенно этот перечень расширялся, включая в себя удостоверение всех сделок, ряда действий в сфере корпоративного права и иных. Теперь же Единая информационная система нотариата стала надежным хранилищем для каждого нотариально удостоверенного документа.

Уникальный номер в действии

- Как нотариусы Приморского края справились с новым порядком работы?

- Переход на электронный документооборот в нотариате произошел одновременно по всей стране и не вызвал задержек или трудностей в повседневной работе нотариусов на местах. Минюстом России приняты соответствующие приказы, изменяющие требования к содержанию реестров Единой информационной системы нотариата, порядок их ведения и оформления форм реестров регистрации нотариальных действий. Теперь при внесении нотариусом сведений в электронный реестр нотариальному действию автоматически присваивается уникальный номер, включающий в себя федеральный номер нотариуса, год совершения нотариального действия и номер действия в реестровой книге. Вместе с тем, запись о совершенном нотариальном действии также вносится в установленном порядке в реестр для регистрации нотариальных действий на бумажном носителе, но уже в сокращенном виде. Если нотариальное действие совершается вне помещения нотариальной конторы, информация о нем будет внесена в электронную базу по возвращении нотариуса на рабочее место, нормативными актами в таком случае предусмотрена отсрочка в регистрации сведений.

В целом же нашей нотариальной палатой осуществлена необходимая работа по внедрению новых требований, в частности, проведены практические занятия среди нотариусов и их работников по работе с новой версией Единой информационной системы нотариата, осуществляется оперативное доведение до нотариусов информационных, методических и обучающих материалов Федеральной нотариальной палаты. Все это позволило нотариусам Приморского края оперативно реализовать новый порядок работы.

Найти и проверить

- Какое значение для граждан имеет данное новшество?

- Благодаря электронной регистрации юридически значимые сведения будут защищены от утери или фальсификации. Теперь любой нотариальный документ нотариус сможет оперативно найти и проверить, действительно ли он оформлялся и совпадает ли его содержание с тем, что было написано в тексте в момент удостоверения. Пожалуй, это наиболее действенное препятствие на пути у мошенников, поскольку подделывать нотариальные документы теперь станет просто бессмысленно. Тем самым, удостоверяя у нотариуса сделку, стороны будут уверены в ее законности и защите от возможного оспаривания, а человек, составивший завещание, будет знать, что электронный экземпляр документа хранится в электронной базе и ничто не сможет помешать исполнению его воли.

При этом можно не беспокоиться за сохранность и безопасность данных. Поскольку сведения о совершенных нотариальных действиях содержат охраняемую законом нотариальную тайну, они надежно защищены от несанкционированного доступа и хранятся в системе в зашифрованном виде.

Также упрощается и значительно ускоряется обмен информацией как между самими нотариусами, так и с взаимодействующими с нотариатом ведомствами, что экономит временные затраты. Использование современных технологий позволяет нотариусам работать в режиме «одного окна», запрашивая необходимые документы из ведомств, включенных в систему межведомственного электронного взаимодействия. Единая информационная система нотариата в ряде случаев избавляет от необходимости посещения других городов, а то и регионов. Например, обратившись к нотариусу по месту жительства, можно осуществить розыск информации о составлении наследодателем завещания вне зависимости от того, у какого нотариуса и где оно составлялось. Также граждане положительно оценили возможность передачи юридических документов через нотариуса, который удостоверяет равнозначность электронного документа документу на бумажном носителе и направляет в другой город, где любой нотариус переводит его в бумажный вид. При этом электронная и бумажная версии документа равнозначны друг другу.

Не стоит забывать, что важные положения Основ законодательства о нотариате касаются ответственности нотариусов. Каждый нотариус несет как дисциплинарную, так и полную материальную ответственность. В частности, гражданам гарантируется возмещение убытков, полученных по вине нотариуса. Для этого нотариатом создана система страхования профессиональной деятельности, а с 2018 года в полной мере начал функционировать Компенсационный фонд Федеральной нотариальной палаты, который должен покрыть гипотетический ущерб любого размера, что также можно отнести к новшеству этого года.

Тариф не изменился

- В связи с введением электронного реестра произошли какие-либо изменения в порядке оплаты нотариальных действий?

Нотариальные тарифы, установленные законодательством, остались неизменными.

От нотариата зависит лишь величина обязательной ко взиманию оплаты услуг правового и технического характера. В соответствии с установленным законом порядком Федеральная нотариальная палата ежегодно устанавливает предельные размеры оплаты услуг правового и технического характера для каждого субъекта страны исходя из целого ряда социально-экономических показателей. Нашей нотариальной палатой определена величина данного показателя на территории Приморского края, которая ниже установленного Федеральной нотариальной палатой предела. При этом для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы. С расценками можно ознакомиться на сайте Приморской краевой нотариальной палаты www.prim-knp.ru.

За счет оплаты услуг правового и технического характера реализуется основной принцип деятельности внебюджетного нотариата - самофинансирование. Нотариус, занимающийся частной практикой, самостоятельно себя обеспечивает помещением для размещения в нем нотариальной конторы, несет расходы по его содержанию, приобретает оборудование, мебель, технику, программное обеспечение и другие средства, необходимые для осуществления возложенных на него обязанностей. Он также обеспечивает хранение нотариальных архивов, в том числе доставшихся «в наследство» от государственных нотариальных контор, ежегодно страхует профессиональную ответственность, повышает уровень квалификации, содержит штат сотрудников, производит уплату налогов и других обязательных платежей, несет другие материальные затраты за свой счет. Кроме того, за счет этих средств осуществляется развитие самого правового института нотариата, обеспечение функционирования Единой информационной системы нотариата, формирование Компенсационного фонда, поддержка нотариата в труднодоступных и малонаселенных местностях, реализуются проекты социальной направленности.

Заслон для мошенников

- В конце прошлого года был принят Федеральный закон, которым внесена небольшая поправка в законодательство об актах гражданского состояния, касающаяся работы нотариусов. Как Вы можете ее охарактеризовать?

- Данная поправка является весьма важной. До сих пор сведения ЗАГСов были разрозненны и велись в каждом регионе отдельно. Сейчас идет их объединение и с октября текущего года планируется запустить Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния. Обсуждаемый закон открывает нотариусам доступ к электронной базе органов ЗАГС в рамках совершаемых нотариальных действий. В дальнейшем нотариус сам сможет запросить необходимые сведения о регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака и так далее. Данное новшество очень существенно, поскольку по стране имелись случаи, когда мошенники предъявляли поддельные документы, притворяясь родственниками наследодателя, пытаясь скрыть брачные отношения и тому подобное. Кроме того, и граждане избавятся от необходимости сбора документов, что экономит их время.

- Минюстом России утвержден регламент совершения нотариальных действий? Что это за документ?

- Законодатель предусмотрел введение с 2018 года специального регламента, устанавливающего объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования. Документом определено, что нотариус должен запросить у гражданина или юридического лица для совершения того или иного нотариального действия. Какие-то сведения согласно регламенту гражданин должен предоставить сам. К примеру, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, либо согласие на сделку супруга при продаже совместно нажитого в браке имущества. А вот данные об объекте недвижимости, историю перехода прав собственности на него, наличие обременений нотариус запросит сам. Это возможно благодаря Единой информационной системе нотариата.

Таким образом, юридически значимое действие, совершенное с соблюдением требований регламента, не вызовет сомнений в отношении его законности и будет защищено от рисков оспаривания в суде. Однако же, если нотариусу не будут представлены необходимые документы, это будет основанием для отказа в совершении нотариального действия.

В завершение хотелось бы сказать, что в эпоху информационных технологий, вошедших в нашу жизнь и активно влияющих на развитие государства и общества, электронный нотариат идет в ногу со временем, обеспечивая безопасность стремительно развивающегося гражданского оборота.

Ирина СЕРГЕЕВА.