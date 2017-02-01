Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье энергоснабжение будет возвращено только после полной оплаты долга
На Дальнем Востоке продолжает сохраняться напряженная ситуация с расчетами потребителей за потребленную электро- и теплоэнергию. При этом сложилась практика, когда энергетикам приходится идти на крайние меры, чтобы достучаться до злостных должников, в числе которых, увы, присутствуют и предприятия Минобороны, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) заявило о намерении ограничить 92 объекта АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (ГУ ЖКХ). Энергетики уже отключили от услуг 41 объект коммунальщиков, но руководство компании-должника до сих пор… не верит, что может лишиться света, ссылаясь на пункт 1 Указа президента РФ от 23.11.1995 г. №1173.
Деловая газета «Золотой Рог» обратилась за разъяснениями сложившейся ситуации к энергетикам:
- Между ПАО «ДЭК» и АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» заключены договоры энергоснабжения 2015 года, в соответствии с которыми ПАО «ДЭК» поставляет АО «ГУ ЖКХ» электрическую энергию, а АО «ГУ ЖКХ» обязуется ее оплачивать в сроки и в порядке, установленные данными договорами. В связи с невыполнением со стороны АО «ГУ ЖКХ» своих договорных обязательств по оплате потребленной электрической энергии, у данной организации перед ПАО «ДЭК» образовалась задолженность за потребленную электрическую энергию за период с октября по декабрь 2016 года.
Указом президента, на который ссылается ГУ ЖКХ, установлено, что действия по ограничению или прекращению отпуска топливно-энергетических ресурсов воинским частям, в которых предусмотрена военная служба, являются действиями, нарушающими безопасность государства.
Таким образом, в данном нормативно-правовом акте говорится именно об ограничении отпуска топливно-энергетических ресурсов воинским частям и предприятиям (организациям), в которых предусмотрена военная служба. Несмотря на то что учредителем АО «ГУ ЖКХ» выступает Министерство обороны РФ, данная организация не является ее структурным подразделением. Кроме того, АО «ГУ ЖКХ» не относится к такой категории потребителей, как воинские части, и в данной организации не несут военную службу. А является лишь юридическим лицом, обслуживающим объекты Минобороны, в связи с этим Дальневосточная энергетическая компания имеет право вводить полные или частичные ограничения на их объекты, что компания и сделала, - прокомментировал Сергей ХИТУН, заместитель генерального директора по сбыту ПАО «ДЭК».
Энергетики не отрицают, что уже получили запросы от прокуратуры и ФАС по заявлениям ГУ ЖКХ, но, по их же словам, энергоснабжение по-прежнему будет возвращено только после полной оплаты долга.
«ДЭК, являясь крупнейшим поставщиком ресурса на территории трех регионов, всегда находится под пристальным вниманием надзорных органов, и введение ограничений, особенно на объектах, которые так или иначе могут касаться вопросов обороноспособности страны, всегда производятся в строгом соответствии с законом. Любой потребитель имеет полное право обращаться в контролирующие инстанции, но считать это обращение достаточным при наличии долга размером в 180 млн рублей – крайне опрометчиво со стороны потребителя. Энергоснабжение будет возвращено только после приведения расчетов к договорным условиям», - заключил Сергей Хитун.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
Новости тематики
- В Приморье энергоснабжение будет возвращено только после полной оплаты долга
- В Приморье появятся Центры электронного декларирования
- Давление в кризисной ситуации вокруг "Примтеплоэнерго" стремительно нарастает
- Метеорологическая станция "Владивосток" отмечает 100-летний юбилей
- ДЭК выходит за пределы Дальнего Востока
- Долги "Примтеплоэнерго" перед "АСО-1" завели компанию в тупик
- Приморский ВТБ в лидерах по льготному финансированию по программе Корпорации МСП
- Приморские производители мороженого ринулись осваивать китайский рынок
- Крупнейший приморский производитель колбасы и мясопродуктов обновил список совладельцев
- "Востокбункер" погасил страховые взносы за работников
Новости раздела
- В Приморье энергоснабжение будет возвращено только после полной оплаты долга
- В Приморье появятся Центры электронного декларирования
- В Приморье объединились инвалиды России и Республике Корея
- Во Владивостоке дольщики не могут дождаться покорения "Олимпа"
- В Приморье семья незаконно занималась проведением азартных игр
- В Приморье судоремонтный завод обязали провести техническое освидетельствование доков
- "Альянс строителей Приморья" открывает новые перспективы
- В Приморье расплата уходит в интернет
- Во Владивостоке в новых домах Снеговой Пади монтируют тепловые узлы
- Давление в кризисной ситуации вокруг "Примтеплоэнерго" стремительно нарастает
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Остров Русский отдали на откуп российскому миллиардеру
- Полицейские в Приморье подозреваются в странных взаимоотношениях
- Приморцам заглянут в кошелек
- ЭРА-ГЛОНАСС парализовала ввоз японских автомобилей в Приморье
- Приморский банк на выходных обокрали на миллионы рублей
- Сын первого вице-премьера Шувалова служил в секретной военной части на острове Русский
- У аэропорта Владивосток сменятся директора
- Бывший чиновник Приморья задержан за взятку в Крыму
- В Приморье появится суперпорт в расчете на Китай
- Крупнейший приморский производитель колбасы и мясопродуктов обновил список совладельцев