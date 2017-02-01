В Приморье энергоснабжение будет возвращено только после полной оплаты долга

На Дальнем Востоке продолжает сохраняться напряженная ситуация с расчетами потребителей за потребленную электро- и теплоэнергию. При этом сложилась практика, когда энергетикам приходится идти на крайние меры, чтобы достучаться до злостных должников, в числе которых, увы, присутствуют и предприятия Минобороны, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) заявило о намерении ограничить 92 объекта АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (ГУ ЖКХ). Энергетики уже отключили от услуг 41 объект коммунальщиков, но руководство компании-должника до сих пор… не верит, что может лишиться света, ссылаясь на пункт 1 Указа президента РФ от 23.11.1995 г. №1173.

Деловая газета «Золотой Рог» обратилась за разъяснениями сложившейся ситуации к энергетикам:

- Между ПАО «ДЭК» и АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» заключены договоры энергоснабжения 2015 года, в соответствии с которыми ПАО «ДЭК» поставляет АО «ГУ ЖКХ» электрическую энергию, а АО «ГУ ЖКХ» обязуется ее оплачивать в сроки и в порядке, установленные данными договорами. В связи с невыполнением со стороны АО «ГУ ЖКХ» своих договорных обязательств по оплате потребленной электрической энергии, у данной организации перед ПАО «ДЭК» образовалась задолженность за потребленную электрическую энергию за период с октября по декабрь 2016 года.

Указом президента, на который ссылается ГУ ЖКХ, установлено, что действия по ограничению или прекращению отпуска топливно-энергетических ресурсов воинским частям, в которых предусмотрена военная служба, являются действиями, нарушающими безопасность государства.

Таким образом, в данном нормативно-правовом акте говорится именно об ограничении отпуска топливно-энергетических ресурсов воинским частям и предприятиям (организациям), в которых предусмотрена военная служба. Несмотря на то что учредителем АО «ГУ ЖКХ» выступает Министерство обороны РФ, данная организация не является ее структурным подразделением. Кроме того, АО «ГУ ЖКХ» не относится к такой категории потребителей, как воинские части, и в данной организации не несут военную службу. А является лишь юридическим лицом, обслуживающим объекты Минобороны, в связи с этим Дальневосточная энергетическая компания имеет право вводить полные или частичные ограничения на их объекты, что компания и сделала, - прокомментировал Сергей ХИТУН, заместитель генерального директора по сбыту ПАО «ДЭК».

Энергетики не отрицают, что уже получили запросы от прокуратуры и ФАС по заявлениям ГУ ЖКХ, но, по их же словам, энергоснабжение по-прежнему будет возвращено только после полной оплаты долга.

«ДЭК, являясь крупнейшим поставщиком ресурса на территории трех регионов, всегда находится под пристальным вниманием надзорных органов, и введение ограничений, особенно на объектах, которые так или иначе могут касаться вопросов обороноспособности страны, всегда производятся в строгом соответствии с законом. Любой потребитель имеет полное право обращаться в контролирующие инстанции, но считать это обращение достаточным при наличии долга размером в 180 млн рублей – крайне опрометчиво со стороны потребителя. Энергоснабжение будет возвращено только после приведения расчетов к договорным условиям», - заключил Сергей Хитун.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.