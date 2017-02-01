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В Приморье объединились инвалиды России и Республике Корея

01 Февраля 2017, 17:13 | Приморье

Председатель Артемовского общества инвалидов и президент Российско-корейской ассоциации инвалидов подписали договор о сотрудничестве, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Во вторник, 31 января, было заключено соглашение о сотрудничестве между организациями инвалидов двух стран России и Республики Корея. Договор сотрудничества был подписан в офисе Артемовского общества инвалидов. Для России и Кореи такой опыт является первым в современной истории.


 

«Наша сегодняшняя встреча с российским обществом инвалидов – это половина успеха. Дальше хотелось бы установить тесные взаимовыгодные отношения», - отметил президент Российско-корейской ассоциации сотрудничества инвалидов Сонг Хван ЧХОЛЬ.

Первые цели совместной работы были определены в спортивном ключе, еще во время подписания бумаг президент Сонг Хван Чхоль пригласил приморских инвалидов на соревнования по настольному теннису, который традиционно проходят в Республике Корее. Есть планы по обмену опытом в создании рабочих мест для инвалидов и соответствующей медицинской техникой.

После подписания документов корейской делегации показали спортивный зал, где занимаются инвалиды, а также выставку ручных работ подопечных российского общества.

Досье «Золотого Рог»: Учреждение Российско-корейской ассоциации инвалидов произошло 6 июля 2016 года при поддержке Национальной Ассамблеи Республики Корея и Торгового представительства Российской Федерации, инициаторами выступило Торговое представительство РФ в РК. Основная миссия Российско-корейской ассоциации инвалидов – защита прав и интересов людей с ограниченными физическими возможностями обеих стран, содействие в интеграции таких людей в общество, создание им равных условий для участия во всех сферах жизни, налаживание сотрудничества между предприятиями, созданными инвалидами Российской Федерации и Республики Корея.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: Республика Корея  инвалиды 



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