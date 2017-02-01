Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье объединились инвалиды России и Республике Корея
Председатель Артемовского общества инвалидов и президент Российско-корейской ассоциации инвалидов подписали договор о сотрудничестве, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Во вторник, 31 января, было заключено соглашение о сотрудничестве между организациями инвалидов двух стран России и Республики Корея. Договор сотрудничества был подписан в офисе Артемовского общества инвалидов. Для России и Кореи такой опыт является первым в современной истории.
«Наша сегодняшняя встреча с российским обществом инвалидов – это половина успеха. Дальше хотелось бы установить тесные взаимовыгодные отношения», - отметил президент Российско-корейской ассоциации сотрудничества инвалидов Сонг Хван ЧХОЛЬ.
Первые цели совместной работы были определены в спортивном ключе, еще во время подписания бумаг президент Сонг Хван Чхоль пригласил приморских инвалидов на соревнования по настольному теннису, который традиционно проходят в Республике Корее. Есть планы по обмену опытом в создании рабочих мест для инвалидов и соответствующей медицинской техникой.
После подписания документов корейской делегации показали спортивный зал, где занимаются инвалиды, а также выставку ручных работ подопечных российского общества.
Досье «Золотого Рог»: Учреждение Российско-корейской ассоциации инвалидов произошло 6 июля 2016 года при поддержке Национальной Ассамблеи Республики Корея и Торгового представительства Российской Федерации, инициаторами выступило Торговое представительство РФ в РК. Основная миссия Российско-корейской ассоциации инвалидов – защита прав и интересов людей с ограниченными физическими возможностями обеих стран, содействие в интеграции таких людей в общество, создание им равных условий для участия во всех сферах жизни, налаживание сотрудничества между предприятиями, созданными инвалидами Российской Федерации и Республики Корея.
Иван КРЫШАН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье объединились инвалиды России и Республике Корея
- В Приморье семья незаконно занималась проведением азартных игр
- В Приморье объявился крупный федеральный поставщик металлопроката
- Искусство элегантности
- Во Владивостоке орудуют мошенники, представляющиеся работниками прокуратуры
- Более 100 тонн продукции выпустили крупнейшие промышленные предприятия Дальнегорска
- В Приморье полиция перекрыла канал поставки героина из Средней Азии
- Ликвидацию последствий тайфуна "Лайонрок" в Приморье продолжат в 2017 году
- Летучие финансы
- Приморскому интернет-мошеннику вынесли приговор
Новости раздела
- В Приморье энергоснабжение будет возвращено только после полной оплаты долга
- В Приморье появятся Центры электронного декларирования
- В Приморье объединились инвалиды России и Республике Корея
- Во Владивостоке дольщики не могут дождаться покорения "Олимпа"
- В Приморье семья незаконно занималась проведением азартных игр
- В Приморье судоремонтный завод обязали провести техническое освидетельствование доков
- "Альянс строителей Приморья" открывает новые перспективы
- В Приморье расплата уходит в интернет
- Во Владивостоке в новых домах Снеговой Пади монтируют тепловые узлы
- Давление в кризисной ситуации вокруг "Примтеплоэнерго" стремительно нарастает
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Остров Русский отдали на откуп российскому миллиардеру
- Полицейские в Приморье подозреваются в странных взаимоотношениях
- Приморцам заглянут в кошелек
- ЭРА-ГЛОНАСС парализовала ввоз японских автомобилей в Приморье
- Приморский банк на выходных обокрали на миллионы рублей
- Сын первого вице-премьера Шувалова служил в секретной военной части на острове Русский
- У аэропорта Владивосток сменятся директора
- Бывший чиновник Приморья задержан за взятку в Крыму
- В Приморье появится суперпорт в расчете на Китай
- Крупнейший приморский производитель колбасы и мясопродуктов обновил список совладельцев