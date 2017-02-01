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В Приморье изготовлен первый в этом году боевой вертолет "Аллигатор"
ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Сазыкина» объявило о сборке первого в новом году боевого разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор». В настоящее времявинтокрылая машина проходит все необходимые наземные и летные испытания, предусмотренные техническими условиями и условиями государственного контракта.
В феврале очередная партия вертолетов Ка-52 будет передана в эксплуатирующие организации.
В этом году производство «Аллигаторов» будет увеличено более чем в два раза в связи с началом работы на экспорт.
«Мы провели на «Прогрессе» все необходимые организационно-технологические мероприятия по расширению производства в связи с предстоящим увеличением его объемов. Сегодня завод полностью готов к производству соответствующих требованиям мирового уровня вертолетов Ка-52 в установленные сроки, как для нужд Министерства обороны, так и для инозаказчика», - сказал заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» по продажам Владислав САВЕЛЬЕВ.
Досье «Золотого Рога»
Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» серийно выпускается для нужд Министерства обороны РФ с 2010 года. Вертолет предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток. «Аллигатор» снабжен системой радиоэлектронной защиты и устройствами снижения заметности, уменьшающими, рассеивающими и искажающими тепловой след двигателей, а также средствами активного противодействия.
Основным видом деятельности авиазавода «Прогресс» является производство вертолетов. В настоящее время предприятие выпускает боевой ударный вертолет Ка-52, готовит серийный выпуск среднего многоцелевого гражданского вертолета Ка-62. «Прогресс» осуществляет производство разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в рамках действующего до 2020 года государственного контракта. Первые экспортные поставки планируется начать в 2017 году. Компании «Вертолеты России» (специализированная управляющая компания в структуре корпорации «Оборонпром») принадлежат 97,73% акций ААК «Прогресс» им. Сазыкина».
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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