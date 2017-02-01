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В Приморье появятся Центры электронного декларирования
Федеральная таможенная служба (ФТС) планирует в ближайшее время создать на территории страны центры электронного декларирования для работы с таможенными декларациями, сообщил на брифинге во Владивостоке замглавы ФТС Руслан ДАВЫДОВ.
«Мы (ФТС) планируем перевести в ближайшем будущем работу с декларациями в центры электронного декларирования, то есть это будут фактически обособленные офисы, в которых не будет взаимодействия с участниками ВЭД (внешнеэкономической деятельности). А контроль товаров и взаимодействие с участниками ВЭД будет осуществляться на постах фактического контроля, где есть товар, где есть необходимость осмотра и получения каких-либо дополнительных документов», - сказал таможенник.
Он уточнил, что нововведения делаются для ускорения оформления грузов, а также для снижения коррупционных рисков.
По словам Руслана Давыдова, в ближайшее время ФТС планирует внедрить автоматическую регистрацию деклараций на товары и автоматический выпуск без участия таможенников. ФТС в 2016 году перечислила в федеральный бюджет 4,4 трлн рублей, перевыполнив плановое задание на 1%.
«В прошлом году у нас впервые за последние годы импортные платежи превысили экспортные, несмотря на снижение средневзвешенной ввозной таможенной ставки в рамках обязательств России перед ВТО. В итоге платежи по импорту в общем объеме составили 52,5%. Это говорит о том, что мы научились лучше администрировать импорт, а это основная наша работа - по контролю таможенной стоимости», - пояснил Руслан Давыдов.
Снижение перечислений, по его словам, в первую очередь связано с налоговым маневром.
«Снизилась у нас (в России. – «ЗР») экспортная пошлина на энергоносители, она в течение нескольких лет постепенно снижается. И нагрузка на компании энергетического сектора переводится в налог на добычу полезных ископаемых. Поэтому, собственно говоря, эти деньги просто перешли в администрирование Федеральной налоговой службы», - пояснил чиновник.
Ранее Руслан Давыдов озвучил, что массовое внедрение в РФ электронного подтверждения нулевой ставки НДС при экспортных железнодорожных перевозках грузов может начаться уже в 2017 году.
В настоящее время прорабатывается проект по упрощению доставки финской целлюлозы в Китай по железной дороге транзитом через РФ и Казахстан. «Пока договорились с финнами, отправлено 16 поездов, которые прошли в ускоренном порядке. Наша задача - обеспечить регулирование, мультимодальность, чтобы груз пришел в порты Дальнего Востока - Находку, Владивосток, переставился на железную дорогу и пошел в Европу. Сделать подачу сведений быстрой и удобной в электронном виде. И обеспечить максимальную скорость обработки информации», - отметил таможенник, подчеркнув, что «сегодня не таможня ограничитель этого потенциала».
«У нас сегодня ограничено количество тех составов, которые могут пройти физически по железной дороге, - любая железная дорога имеет предельную пропускную способность», - сказал Руслан Давыдов.
Досье "Золотого Рога": В 2011 году РЖД и ФТС подписали договор о переводе документооборота в электронную форму. Тогда были обозначены принципы электронного взаимодействия и план внедрения таких технологий. Договоренности стали основанием для внедрения унифицированных форм документов, сокращения времени таможенных процедур.
Олег КЛИМЕНКО.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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