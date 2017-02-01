Во Владивостоке дольщики не могут дождаться покорения "Олимпа"

В этом году во Владивостоке должно завершиться строительство четырех домов-долгостроев с довольно длинной историей. Руководитель инспекции регионального надзора и контроля в области долевого строительства Михаил ЗАИЧЕНКО пояснил, что речь идет о доме на Махалина, 11а, двух блок-секциях по улице Кипарисовая, 2, доме по Зейской, 10-12, а также седьмой секции дома на Славянской, 17.

Инспектор отметил, что в этом году, вероятно, завершится строительство проблемного дома и по проспекту Красного Знамени, 158. По крайней мере, возобновившиеся строительные работы позволяют питать надежды.

Однако долгожданный ввод в районе Проспекта Красоты жилого комплекса «Олимп» руководитель региональной инспекции анонсировать не взялся, хотя, казалось бы, еще в прошлом году такой настрой был.

Досье "Золотого Рога": 22-этажный ЖК «Олимп» уровня бизнес-класса на ул. Грибоедова, 46 строится уже около 10 лет. Причем изначально темпы этого строительства были высокими, и квартиры, а их здесь 182 площадью от 51 до 91 кв. метра, были успешно распроданы участникам долевого строительства (хотя проверками было выявлено немного и свободных квартир). Этот трехсекционный комплекс имеет три уровня подземных парковок, которые вместе с наружными парковками обеспечивают 123 машиноместа, на первых двух этажах по проекту – офисные помещения.

Посещение этого объекта несколько дней назад не доставило удовольствия попасть внутрь здания и увидеть, как строители ударными темпами завершают последние штрихи по отделке общих помещений и внутренним сетям. Через стеклянные двери заметно, что на первом этаже в этом отношении конь еще не валялся: отделка и не начиналась. Примерно такой же картина была и год назад. Заметно, что кое-где уже пострадала облицовка фасада.

Известно, что еще в августе 2015 года, когда на застройщика – компанию «Пасификинвестстрой» – дружно навалились дольщики, краевая и городская администрация, руководство компании обещало без проблем достроить объект, поскольку и силы, и средства есть, а вопросы организационного порядка вполне решаемы.

Однако выполнить обещания застройщик не поспешил. Затем появилась информация о его банкротстве и аресте имущества. И, видя, что ничего не делается, дольщики решили полностью отказаться от несостоятельного застройщика и завершать строительство самим с привлечением более надежной строительной компании. Большинство дольщиков посчитало, что для этого лучше всего пригласить Единую дирекцию по строительству Приморского края («Приморкрайстрой»). И инициативная группа дольщиков на основании решения общего собрания обратилась в краевую администрацию с просьбой передать достройку «Олимпа» именно этой организации.

Тонкости юридического характера не позволили осуществить быстрый переход объекта от одного застройщика другому. Однако весной прошлого года КППК «Приморкрайстрой» взял на себя обязательства по достройке «Олимпа» и вводу его в эксплуатацию. В мае руководитель этой компании отмечал, что по объекту остается еще довольно большой объем работ по устройству внутренних и внешних сетей. Плюс надо получить техусловия для подключения дома к сетям тепло-, электро- и водоснабжения.

Дольщики подписались под приличными будущими расходами на достройку – лишь бы побыстрее достраивали. Шла работа по осмечиванию и проектной документации, делались экспертизы по достройке дома, переписывались договоры и пр. Однако к живой работе строители так до конца минувшего года приступить и не смогли.

В конце 2016 года было принято судебное решение по немедленной через сделку передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка этого долгостроя «Приморкрайстрою», что, как было отмечено на совещании у вице-губернатора Приморья Эдуарда ПОРТНОВА, в принципе, открыло возможности по достройке этого объекта.

На этом же совещании представители инициативной группы дольщиков снова подтвердили, что готовы собрать необходимую сумму для достройки дома. Сколько денег потребуется, должно показать рабочее проектирование, которое сейчас ведется.

В общем, надо полагать, что к весне строители на этом объекте могут появиться. Но, видимо, сегодня еще нет никаких гарантий, что достроить этот объект довольно высокой степени готовности они успеют уже в этом году.

Виктор КУДИНОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.