В Приморье семья незаконно занималась проведением азартных игр

За содеянное суд назначил им условные сроки, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

С целью незаконного обогащения фигуранты дела решили заняться «игорным бизнесом». Проведение азартных игр осуществлялось в принадлежащем им на праве собственности помещении площадью 132 кв. м.

В здании, расположенном по ул. Островского в г. Арсеньеве, с использованием в качестве игрового оборудования аппаратные комплексы, программное обеспечение которых имеет алгоритмы, позволяющие случайным образом определять результат игры, супруги организовали прием денежных ставок и выдачу материальных призов, с привлечением услуг операторов зала.

В июне 2016 года их преступная деятельность была пресечена правоохранительными органами, которые обнаружили 10 единиц иллюзионных развлекательных электронных аттракционов, бонусные и пластиковые карты с эквивалентом баллов, денежные средства, журналы учета посетителей, а также документы, подтверждающие оборот денежных средств в ходе осуществления азартной деятельности.

Арсеньевский городской суд вынес приговор супругам Б., которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, организация и проведение незаконных азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Суд признал подсудимых виновными в совершении указанных преступлений, назначив им за содеянное условное лишение свободы на срок 1 год 6 месяцев и 1 год 3 месяца соответственно с испытательными сроками.

При назначении наказании суд учел полное признание вины в содеянном, рассмотрение дела в особом порядке.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.