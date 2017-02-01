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В Приморье семья незаконно занималась проведением азартных игр
За содеянное суд назначил им условные сроки, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
С целью незаконного обогащения фигуранты дела решили заняться «игорным бизнесом». Проведение азартных игр осуществлялось в принадлежащем им на праве собственности помещении площадью 132 кв. м.
В здании, расположенном по ул. Островского в г. Арсеньеве, с использованием в качестве игрового оборудования аппаратные комплексы, программное обеспечение которых имеет алгоритмы, позволяющие случайным образом определять результат игры, супруги организовали прием денежных ставок и выдачу материальных призов, с привлечением услуг операторов зала.
В июне 2016 года их преступная деятельность была пресечена правоохранительными органами, которые обнаружили 10 единиц иллюзионных развлекательных электронных аттракционов, бонусные и пластиковые карты с эквивалентом баллов, денежные средства, журналы учета посетителей, а также документы, подтверждающие оборот денежных средств в ходе осуществления азартной деятельности.
Арсеньевский городской суд вынес приговор супругам Б., которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, организация и проведение незаконных азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору.
Суд признал подсудимых виновными в совершении указанных преступлений, назначив им за содеянное условное лишение свободы на срок 1 год 6 месяцев и 1 год 3 месяца соответственно с испытательными сроками.
При назначении наказании суд учел полное признание вины в содеянном, рассмотрение дела в особом порядке.
Иван КРЫШАН.
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