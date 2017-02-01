В Приморье судоремонтный завод обязали провести техническое освидетельствование доков

На это у завода есть 7 месяцев, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ДВТП.

В результате прокурорской проверки установлено, что ПАО «Славянский судоремонтный завод» использует для ремонта и технического обслуживания судов два плавучих дока, не прошедших техническое освидетельствование в учреждениях Регистра.

Приморский транспортный прокурор направил заявление с требованием обязать предприятие устранить выявленные нарушения в Хасанский районный суд Приморского края, который удовлетворил его в полном объеме. Ответчик обязан исполнить судебный акт до сентября 2017 года.

Решение суда не вступило в законную силу.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.