"Альянс строителей Приморья" открывает новые перспективы

Саморегулируемая организация «Альянс строителей Приморья» подводит первые итоги реформы саморегулирования в строительстве

Саморегулирование в строительстве в РФ, пришедшее на смену обязательному лицензированию, существует семь лет. За это время строительным сообществом был проделан большой путь и накоплен опыт, показавшие необходимость кардинальной реформы этого института, пишет Деловая газета "Золотой Рог.

Начало этой реформе было положено 3 июля 2016 года принятием федерального закона №372-ФЗ, внесшим изменения в Градостроительный кодекс РФ и другие нормативные акты.

Важное место в системе реформирования занимает региональный принцип членства в саморегулируемых организациях. До 1 декабря 2016 года строители, входящие в другие СРО, должны были уведомить их о переходе в региональные СРО, зарегистрированные в том же субъекте РФ, что и сами компании. Лишь СРО проектировщиков и изыскателей по-прежнему формируются и функционируют без учета регионального принципа.

В полную силу новые правила заработают с 1 июля 2017 года, но переход строительных компаний в региональные СРО уже начался. И «АСП» ведет активную работу по приему новых членов, в связи с этим оказывает компаниям правовую и информационную поддержку при переходе и вступлении.

Подводя первые итоги проделанной работы, мы рады сообщить о вступлении в «Альянс строителей Приморья» строительных компаний, являющихся членами ДВ филиала Ассоциации СРО «МОС», отделения СРО «Томские строители» во Владивостоке и представительства во Владивостоке Ассоциации СРО «МОС МСП-ОПОРА».

Объединение представительств этих СРО с «АСП» стало возможным благодаря непосредственному участию директора ДВ филиала Ассоциации СРО «МОС» Татьяны ЛАРЦЕВОЙ, начальника отделения СРО «Томские строители» во Владивостоке Владимира САМАРИНА.

Произошло слияние не только строительных компаний и индивидуальных предпринимателей Приморья, но и профессионалов в сфере саморегулирования. Достигнуты соглашения по сотрудничеству и дальнейшей совместной работе этих филиалов и «Альянса строителей Приморья».

- Авторитет и профессионализм председателя Совета Владимира Васильевича НЕСКОБЛИНОВА послужили основным критерием выбора Ассоциации СРО «АСП» для перехода компаний из Ассоциации СРО «МОС». Я присутствовала на Общем собрании членов «АСП» в начале декабря, и мне понравилась комфортная рабочая атмосфера, которую создают сотрудники Альянса,- сказала Татьяна Ларцева.

- Для меня решающим фактором при выборе регионального СРО послужило то, что Альянс создал наиболее благоприятные условия для вступления – компании, вступающие и переходящие в него из других СРО, не несут дополнительную финансовую нагрузку. С основателем Ассоциации СРО «АСП» Сергеем ФЕДОРЕНКО мы всегда поддерживали деловые и товарищеские отношения, - отметил Андрей ГОЛОТИН.

- А я связываю историю становления и развития строительства в Приморском крае с председателем совета «АСП» Владимиром Нескоблиновым. Он для многих из нас – флагман строительного комплекса. Кроме того, очень приятное впечатление на этапе переговоров как специалист в области СРО на меня произвела директор Альянса Наталья ЛИНЕВИЧ, - пояснил выбор «Томских строителей» Владимир Самарин.

Необходимо отметить, что Ассоциация СРО «МОС», СРО «Томские строители» и Ассоциация СРО МОС МСП-ОПОРА» в полном объеме и оперативно перечислили средства компенсационных фондов компаний, осуществивших переход в «АСП», на спецсчет Альянса.

Сегодня некоторые СРО продолжают искать лазейки в законе для того, чтобы продолжать принимать в свои члены строительные компании из других субъектов. Другие – создают искусственные барьеры, чтобы не допустить перевода средств компенсационного фонда вместе с переходом своих членов в региональные СРО. Но это наказуемо.

Ассоциация СРО «Альянс строителей Приморья» осуществляет свою деятельность с 2009 года, и ее формирование изначально строилось по территориальному признаку. На сегодняшний день в состав Альянса вошли 202 строительных организации, зарегистрированные на территории нашего края. Это – застройщики, генподрядчики и производственные предприятия.

«Альянс строителей Приморья» нацелен на высокие результаты и на повышение эффективности регионального строительного комплекса. И тем, кто ясно видит свое место в нем и верит в свой успех, - тем с нами - по пути!

Наталья ЛИНЕВИЧ,

директор АСО «Альянс строителей Приморья».





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Газета "Золотой Рог", Владивосток.