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Во Владивостоке в новых домах Снеговой Пади монтируют тепловые узлы
Вице-губернатор Приморья Эдуард ПОРТНОВ проинспектировал ход стройки в микрорайоне Снеговая Падь Владивостока, где возводят дома для участников федеральной программы «Жилье для российской семьи», пишет Деловая газета "Золотой Рог".
В ходе осмотра строящихся зданий вице-губернатору доложили, что сегодня в жилом доме №26 уже приступили к монтажу индивидуального теплового пункта. На втором по степени готовности объекте забетонированы стены 23-го этажа, на уровне седьмого этажа ведется кладка наружных стен и внутренних перегородок. По словам подрядчика, флагман стройки - дом №25. Там сейчас забетонированы перекрытие и стены парапета 25-го этажа, ведется кладка наружных стен на уровне 17-го этажа, внутренних – на уровне 16-го. Производится штукатурка внутренних стен 13-14-го этажей. На 15-ом этаже идут прокладка систем отопления и монтаж оконных блоков.
«Монтаж теплового узла на объекте завершен. Ведется установка систем отопления, канализации, холодного и горячего водоснабжения», - проинформировал директор «Приморкрайстроя» Александр МУХИН. Видны результаты работ и на других объектах.
«Все дома для участников программы «Жилье для российской семьи» должны быть сданы к концу 2017 года. Планы по сдаче объектов вполне реальные. Мы внимательно следим за строительством, держим на контроле этот процесс и принимаем все меры для оперативного решения всех возникающих вопросов», - подчеркнул Эдуард Портнов.
Отметим, строительство в рамках программы «Жилье для российской семьи» также ведется в микрорайоне Солнечная Долина поселка Трудовое, в районе Зеленого Угла во Владивостоке и в уссурийском микрорайоне Радужный.
Евгений СИДОРОВ.
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