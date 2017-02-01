Давление в кризисной ситуации вокруг "Примтеплоэнерго" стремительно нарастает

Впервые за полтора десятилетия перед «Примтеплоэнерго», снабжающим теплом большинство территорий края, замаячила реальная перспектива банкротства

Текущий отопительный сезон будет пройден без серьезных сбоев, но для прохождения следующего властям Приморья предстоит решить финансовые проблемы КГУП «Примтеплоэнерго». Впервые за полтора десятилетия перед краевым предприятием, снабжающим теплом большинство территорий края, замаячила реальная перспектива банкротства, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

На минувшей неделе ситуацию на главном теплоснабжающем предприятии края обсудили члены комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Приморья. Поводом для очередного обсуждения стало письмо, которое генеральный директор ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» Виктор МИЛУШ направил в адрес председателя Законодательного Собрания Приморья Александра РОЛИКА. В нем энергетики выразили обеспокоенность ситуацией с платежами за потребленное электричество со стороны КГУП «Примтеплоэнерго».

Проблемный вопрос лишний раз высветил глубокий кризис в главной теплоснабжающей организации Приморья. Большинство участников дискуссии сошлись во мнении, что без помощи краевого бюджета финансовые трудности, грозящие срывом следующего отопительного сезона, КГУП «Примтеплоэнерго» преодолеть не сможет. В ситуации, когда из-за неплатежей потребителей тепла КГУП не может своевременно расплатиться за электроэнергию, власти Приморья уже вынуждены управлять предприятием «в ручном режиме».

Терпение энергетиков имеет пределы

По данным Дальневосточной энергетической компании, на начало 2017 года просроченная задолженность «Примтеплоэнерго» перед ПАО «ДЭК» достигла 430 млн рублей, а начисления за январь составят еще 70 млн рублей. Но что самое печальное - краевое предприятие не вносит даже текущие платежи и не дает гарантий своевременных расчетов в будущем.

Как рассказал заместитель гендиректора ПАО «ДЭК» по сбыту Сергей ХИТУН, в минувшем году энергетики и тепловики пять раз договаривались о графике погашения задолженности, но ни один из этих графиков «Примтеплоэнерго» не соблюдался. Последний из представленных графиков предполагал сокращение объема просроченной задолженности перед «ДЭК» до 375 млн рублей к концу 2017 года. Такой график энергетиков не устраивает. Просроченную задолженность ДЭКу удается выбить только посредством исполнительных производств - в декабре 2016 года энергетики таким образом взыскали с «Примтеплоэнерго» 67 млн рублей, а в январе текущего года - еще 26 млн рублей. Назвать это системным решением проблемы, разумеется, нельзя.

- Такой негативной ситуации, как с «Примтеплоэнерго», у ДЭКа нет ни с кем. Почему на 1 января 2015 года задолженность КГУП перед нами была 35 млн рублей, а спустя два года достигла 500 млн рублей? - задал вопрос Сергей Хитун, уточнив, что с февраля 2016 года «Примтеплоэнерго» перестало вносить даже текущие платежи.

Напомним, что свою обеспокоенность неплатежами представители ПАО «ДЭК» выражали еще перед началом отопительного сезона 2016-2017 годов. Ранее компания обращалась к губернатору Приморья Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ и полпреду в ДФО Юрию ТРУТНЕВУ. Но видя, что слова не приносят результата, на днях энергетики ограничили подачу энергии на 20 объектов КГУП «Примтеплоэнерго», не влияющих на выработку тепловой энергии.

Обеспокоенность ПАО «ДЭК» понятна: «Примтеплоэнерго» является крупнейшим потребителем электрической энергии среди предприятий ЖКХ Дальнего Востока, и его неплатежи ставят под угрозу финансовую стабильность поставщика электричества. ДЭК уже вынуждена обращаться за кредитами в банки и нести расходы на их обслуживание. А долг со стороны «Примтеплоэнерго» к весне может достигнуть 700 млн рублей.

Версия «Примтеплоэнерго»

- Закрытие старых долгов привело к росту текущей задолженности. При этом закрытие старых долгов тарифом не предусмотрено. Кредиторская задолженность прошлых лет не дает возможности осуществлять текущие платежи в полном объеме, - представила свою версию генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго» Алена ГРИГОРЬЕВА.

По версии руководства «Примтеплоэнерго» и профильного краевого департамента, роковым для компании стал 2013 год, когда разрыв кредиторской и дебиторской задолженности достиг своего максимального значения: показатели разнились в 2,5 раза. Сегодня, спустя три года, «Примтеплоэнерго» испытывает недостаток собственных оборотных средств, не имея при этом возможности привлекать кредиты: баланс «Примтеплоэнерго» таков, что выдача кредита КГУПу потребует от любого банка создания дополнительного резерва. Госгарантию КГУП получить не сможет, а брать кредит под залог котельных нельзя. При этом старые банковские кредиты, по словам Григорьевой, постепенно погашаются: их объем сократился с 1,5 в начале 2014 года до 0,7 млрд рублей.

Как уточнила директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края Елена ПАРХОМЕНКО, по итогам 2016 года «Примтеплоэнерго» также удалось добиться снижения кредиторской и дебиторской задолженности, хотя три предыдущих года объем задолженности увеличивался. Но при этом задолженность со стороны населения, напротив, выросла. Важно, что немалую часть дебиторской задолженности, около 1 млрд рублей, руководство «Примтеплоэнерго» относит к «мертвой» - то есть не имеющей перспектив взыскания. В свою очередь, Федеральной службой судебных приставов в адрес КГУП только в 2016 году были направлены акты о невозможности взыскания задолженности на 340 млн рублей.

По словам Алены Григорьевой, выправить ситуацию на предприятии мог бы долгосрочный план модернизации активов «Примтеплоэнерго». Рассчитанная на три с половиной года программа модернизации, согласно подсчетам руководства КГУП, будет стоить 8,5 млрд рублей, а срок окупаемости вложений составит от пяти до семи лет. Итогом должен стать выход на безубыточный тариф.

Что касается нынешнего тарифа на тепловую энергию для населения, то его все стороны обсуждения сочли адекватным и сбалансированным. Добавим, что краевая казна уже давно компенсирует КГУП «Примтеплоэнерго» разницу между экономически обоснованным тарифом и «посильным» для населения.

Ручное управление

По данным, которые были озвучены руководством КГУП «Примтеплоэнерго» депутатам краевого ЗС, запасов мазута на котельных Приморья в конце января хватит на 53 дня, дизельного топлива - на 26 дней, угля - на 28 дней. В принципе, такой объем позволяет достаточно комфортно пройти остаток отопительного сезона, тем более что директор профильного департамента Елена Пархоменко подчеркнула: расчеты с поставщиками топлива, которые работают по частичной или полной предоплате, являются неоспоримым приоритетом КГУП. Но энергетики хотят, чтобы «Примтеплоэнерго» так же относилось и к ним.

- Динамики по снижению задолженности «Примтеплоэнерго» перед «ДЭК» нет. Непонятно, почему поставщики топлива работают по предоплате, а мы, покупая электроэнергию на оптовом рынке, затем отпускаем ее «Примтеплоэнерго» в долг, - акцентировала заместитель генерального директора ПАО «ДЭК» Елена ТЮРИНА. - Если сегодня «Примтеплоэнерго» не будет оказана помощь из краевого бюджета, мы из этой «ямы» не выберемся.

Разумеется, против финансовой помощи «Примтеплоэнерго» не возражали ни чиновники, ни депутаты. Однако возможный механизм предоставления такой помощи остается неясным. Наиболее очевидный вариант - добиться выплат за тепло со стороны муниципалитетов-должников в объеме 271 млн рублей. Еще 66 млн рублей «Примтеплоэнерго» задолжали учреждения, финансируемые из краевого бюджета.

Нынешний куратор ТЭК Приморья, вице-губернатор Евгений ВИШНЯКОВ признался, что в последнее время управлять «Примтеплоэнерго» он вынужден, что называется, в ручном режиме. Чиновник предложил следующую схему расчетов: краевой бюджет выделяет бюджетные кредиты муниципальным образованиям, те гасят свои долги перед «Примтеплоэнерго», а затем КГУП рассчитывается с ПАО «ДЭК». Однако сложность заключается в том, что по закону бюджетный кредит может быть предоставлен на строго определенные цели, и расчеты с долгами в этот перечень не входят. У того же Спасска-Дальнего, который находится в глубоком бюджетном кризисе и при этом накопил огромный долг перед «Примтеплоэнерго», возможности привлекать новые кредиты ограничены. Наконец, реализация подобной схемы займет не менее 1,5-2 месяцев, а деньги энергетики хотели бы увидеть уже сейчас.

Председатель комитета ЗС по экономической политике Александр КОСТЕНКО ответами представителей теплоснабжающего предприятия о перспективах расчетов за электроэнергию остался недоволен. Также он признался, что этой зимой «по просьбе отдельных руководителей» ему пришлось, как в старые добрые времена, участвовать в решении проблем с завозом топлива в некоторые муниципальные образования.

- Всегда было непросто. Но никогда не было такой массы претензий, скандалов, судебных разбирательств. Никогда так громко не выясняли отношения с энергетиками, - выразил сожаление Александр Костенко.

Депутаты настояли на том, чтобы КГУП до 10 февраля подготовило план-график погашения задолженности перед энергетиками. В противном случае не исключено обращение краевого парламента к губернатору, чтобы тот лично вмешался в ситуацию с расчетами «Примтеплоэнерго» за потребленное электричество. А вот возможное банкротство КГУП, о котором вскользь упоминали некоторые участники обсуждения, в качестве варианта решения проблемы комитет решительно отверг.

Артем СТРОГИН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.