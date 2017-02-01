В Приморье для иномарок настала неввозная "Эра"

Введение обязательного оснащения автомобилей системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», как и ожидалось, больней всего ударило по рынку бэушных иномарок из Японии и Кореи. Владельцы cотен иномарок, ввезенных с начала года через таможни Дальнего Востока, до сих пор не могут получить свои автомобили из-за новаций российского законодательства, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«С начала этого года на данный момент в зоне действия Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) оформлено 1217 автомобилей. Это значит, что товарищи заплатили платежи и хотели бы их забрать. Но забрали только 448 машин, на которые были выписаны ПТС (паспорт транспортного средства). Ситуация непростая», - сообщил начальник ДВТУ Юрий ЛАДЫГИН.

Таможня беспрепятственно выпускает автомобили, хозяева которых представляют свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), выписанное до 31 декабря 2016 года. Остальные машины остаются на таможенных складах.

«На складах еще находятся 769 машин, на которые не подавали декларации. Какова их судьба, трудно сказать. Будет нормально оформлена СБКТС, значит, будут установлены кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС» - значит, да (ПТС будет выдаваться)», - пояснил Юрий Ладыгин.

Досье "Золотого Рога": В России с 1 января вступило в силу требование об обязательном оснащении автомобилей системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» на основе спутниковой группировки ГЛОНАСС. Терминалами должны оснащаться все новые модели автомобилей, впервые проходящие процедуру одобрения типа на территории Таможенного союза. Российская разработка аналогична системам в ЕС и США, которые успешно функционируют и реально улучшают безопасность. По официальным данным, система охватывает все автомобильные дороги страны. В случае аварии терминал автоматически в течение десяти секунд должен передать оператору информацию о точных координатах, времени и тяжести ДТП. Затем эти данные поступают в экстренные оперативные службы. Водитель и пассажиры могут связаться с оператором и в ручном режиме с помощью специальной кнопки. Предусмотрены и резервные каналы для передачи информации - SMS и спутниковая связь.

Запрет ввоза следует из 5 пункта 4 приложения Технического регламента Таможенного союза 018/2011. С 1 января 2017 года в ПТС в раздел «Особые отметки» в обязательном порядке вносятся сведения об устройстве вызова экстренных оперативных служб для вновь выпускаемых в обращение транспортных средств. Это требование распространяется и на подержанные транспортные средства, оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, информация о котором содержится в СБКТС.

Казалось бы, чего уж проще – самостоятельно оборудовать автомобиль системой «ЭРА-ГЛОНАСС» для получения ПТС. Но практика показывает обратное. Средняя стоимость устройств вызова экстренных оперативных служб, доступных в продаже для частных лиц, составляет около 30 тыс. рублей. Но просто установить блок недостаточно для ввоза машины в Россию и получения ПТС. Для того, чтобы получить СБКТС на транспортное средство, владелец, который самостоятельно установил «ЭРА-ГЛОНАСС», должен провести как минимум два краш-теста в специализированной организации. И в этих краш-тестах специалисты должны разбить как минимум два автомобиля с целью выяснить работоспособность блока устройства вызова экстренных оперативных служб при ДТП. А это значит, что формально на каждую модель подержанного авто следует наработать свою «историю». По факту проведенных испытаний (если они оказались успешны), заявителю выдадут сертификат, на основании которого в ПТС и поставят отметку об идентификационном номере устройства вызова экстренных оперативных служб.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.