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Приморское УФАС России пополнило реестр недобросовестных поставщиков
01 Февраля 2012, 12:21 | Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля, ZRPRESS. ООО «ФинИнСтрой» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения Приморского УФАС России о внесении его в реестр недобросовестных поставщиков.
Приморское УФАС России установило, что ООО «ФинИнСтрой», будучи победителем торгов, уклонилось от заключения государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объектов, и включило его в реестр недобросовестных поставщиков.
Общество обратилось в суд, который 30 января 2012 года оставил решение антимонопольного органа в силе, сообщает Кристина Мирзаева, пресс-секретарь Приморского УФАС России.
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