Приморское УФАС России пополнило реестр недобросовестных поставщиков

ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля, ZRPRESS. ООО «ФинИнСтрой» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения Приморского УФАС России о внесении его в реестр недобросовестных поставщиков.

Приморское УФАС России установило, что ООО «ФинИнСтрой», будучи победителем торгов, уклонилось от заключения государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объектов, и включило его в реестр недобросовестных поставщиков.

Общество обратилось в суд, который 30 января 2012 года оставил решение антимонопольного органа в силе, сообщает Кристина Мирзаева, пресс-секретарь Приморского УФАС России.