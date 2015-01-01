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В начале 2015 года КПК "Восточный Фонд Сбережений" будет отмечать пять лет своей деятельности
"Золотой Рог" провел опрос: "Чего хорошего вы ожидаете в 2015 году?"
Елена АНТОНЧЕНКО, директор КПК «Восточный Фонд Сбережений»:
- Думаю, ничего страшного в экономике не произойдет, мы переживем эти сложности. Этот кризис с точки зрения потребителя гораздо безболезненней, чем кризис 2008-2009 годов.
Подобные кризисные явления периодически оздоровляют экономику. Они стимулируют развитие отечественного производства, поскольку происходит переориентация с импорта на собственные товары и услуги. Экономика «сжимается», население группируется, и повышается его работоспособность. При этом во всех сферах усиливается конкуренция.
В начале 2015 года КПК «Восточный Фонд Сбережений» будет отмечать пять лет своей деятельности. Первый юбилей… Могу сказать, что мы пришли к нему с отличными показателями. Ставки по сберегательным программам повышены. Число наших членов растет. Портфель сбережений более полумиллиарда рублей. Мы пошли на расходы, связанные со страхованием вложенных средств. Это сделано чтобы укрепить доверие людей к нам. Мы с уверенностью смотрим в будущее.
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