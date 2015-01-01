ООО "Газпром СПГ Владивосток" провел год под знаком экологической культуры

Завершающийся 2014 год для компании ООО «Газпром СПГ Владивосток» был насыщен не только производственными задачами

Уходящий год был богат на эколого-образовательные и эколого-просветительские мероприятия, которые сотрудники компании подготовили и провели для жителей сел Хасанского района и с их непосредственным участием.

За этот год состоялось по-настоящему близкое знакомство коллектива будущего завода и селян, с которыми завод разделит соседство. Подводя итоги года, можно сказать, что у этой дружбы заложен прочный фундамент.

Вехи, ставшие историей

Компания специального назначения «Газпром СПГ Владивосток» была создана 25 июня 2013 года. Перед коллективом поставлена задача - подготовить и воплотить в Хасанском районе Приморского края проект завода по сжижению природного газа ОАО «Газпром» - «Владивосток-СПГ». Проект предполагает строительство завода, состоящего из двух технологических линий с годовой мощностью 5 млн тонн СПГ каждая с перспективой расширения, если того потребует рынок. Ресурсной базой для завода должен стать газ с Сахалинского шельфа и с двух месторождений, расположенных в Республике Саха (Якутия) и Иркутской области.

В марте 2012 года ОАО «Газпром» приняло решение подготовить собственное обоснование инвестиций по проекту. И уже через год проект перешел в инвестиционную стадию.

В январе 2014 года по распоряжению администрации Приморского края была создана рабочая группа по обеспечению реализации проекта. В июле состоялось общественное обсуждение материалов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) объектов морского портового терминала и сопутствующей инженерной инфраструктуры завода СПГ в районе г. Владивосток. К концу года проект получил положительное заключение государственной экспертизы, завершились практически все согласования, необходимые для активного старта строительства.

Караван идет…

Сегодня ничего не мешает начинать пионерную стадию проекта. На 3-й международной конференции «Нефть и газ - АТР 2014», состоявшейся в мае этого года в кампусе ДВФУ на о. Русском во Владивостоке, позвучали факты, говорящие о том, что за последние 10 лет производство СПГ в мире резко выросло, в том числе за счет увеличения мощностей новых заводов. Это стало главным фактором удешевления сжиженного газа и послужившим толчком для начала мировой гонки за завоевание рынка СПГ.

На этом фоне эксперты и аналитики международного уровня весь 2014 год продолжали спорить, нужны ли России проекты по сжижению природного газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Будут ли они конкурентоспособны по сравнению с другими аналогичными проектами? Как России формировать маркетинговую стратегию продаж своего СПГ с учетом возрастающей глобальной конкуренции? А в этом году в эти споры вмешались новые обстоятельства - введенные против России рядом стран экономические санкции.

В этом хоре мнений весь год громко звучали протесты региональных экологов, активно выступающих против проекта «Владивосток-СПГ». Неоднозначность оценок экологического воздействия на окружающую среду этого и ряда других планируемых в Приморском крае проектов послужила даже поводом организовать круглый стол на тему экологического экстремизма, который состоялся в рамках всероссийского медиасаммита в июне этого года во Владивостоке. Наиболее выразительное мнение на нем представил, как нам кажется, профессор ДВФУ Александр ГУЛЬКОВ, который, оценивая ряд примеров экологического экстремизма, сказал:

- Не хочу упрекать экологов, они выполняют важную задачу. Но должны понимать, что мы живем в противоборствующем мире. И когда на повестку дня выходит геополитика, экология выступает как элемент противостояния. Любая стройка - это вред окружающей среде. Сегодня в России существуют законы, которые регламентируют воздействие на среду. И задача экологов - следить за соблюдением этих законов и технологий. Экология - это большая сила. Девизом экологов должен быть тезис: не «против», а «за при условии».

Все вместе на экоакции

Пока эксперты спорили, газовики вели активную социально значимую работу с местным населением. Экологические акции по уборке территорий, находящихся в зоне производственной ответственности ООО «Газпром СПГ Владивосток», стали за прошедший год частью корпоративной традиции, исторически сложившейся во всех структурных подразделениях ОАО «Газпром». Их активными участниками были жители и дети Хасанского района. Совместно они поддержали всероссийскую экологическую акцию «Малым рекам - чистые берега» и убирали береговую зону реки Цукановка - излюбленное место отдыха жителей поселка Краскино. Отметили Всемирный день охраны окружающей среды масштабной акцией по очистке морского побережья бухты Перевозной, на берегу которой расположился одноименный поселок. Вместе принимали участие во «Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия» и привели в порядок парковую зону и детскую площадку Безверховского сельского поселения, на территории сельской школы высадили памятную аллею «Зеленая Россия начинается со школьного двора».

Экологическое движение, поднятое в Хасанском районе коллективом «Газпром СПГ Владивосток» в рамках объявленного «Газпромом» 2014 года Годом экологической культуры, не осталось незамеченным. Коллектив компании получил благодарственное письмо от администрации Приморского края за участие во всероссийской акции «Нашим рекам и озерам - чистые берега». За организацию мероприятий Общероссийского экологического субботника «Живая планета - сделаем вместе!» - 2014 ООО «Газпром СПГ Владивосток» было награждено почетным дипломом Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского, который в декабре провел «Итоговую конференцию по экологической культуре», состоявшуюся в рамках Российской экологической недели.

Главными действующими лицами всех социально значимых дел, и не только экологической направленности, были, конечно, дети Хасанского района. Для них коллектив ООО «Газпром СПГ Владивосток» устраивал познавательные эколектории, веселые субботники, организовал и провел по-настоящему масштабную олимпиаду под названием «Энергия развития моего села», а год завершил ярким новогодним утренником для самых маленьких.

Главой района поддержано

- Приход в Хасанский район компании «Газпром СПГ Владивосток» придал новый импульс его общественной жизни, - дал оценку работы компании в Хасанском районе его глава Сергей ОВЧИННИКОВ. - Все это результат социальной ответственности ее коллектива. В селах Перевозное и Безверхово начали происходить позитивные перемены. Для кого-то они могут показаться несущественными, но в этом году после многолетнего перерыва жители Перевозного, например, отметили 90-летие своего села. Наше тесное сотрудничество с заводом очень позитивно сказывается на районе, на его людях. Они увидели перспективу, поверили в то, что их села будут развиваться, строиться, хорошеть. Я считаю, что это очень важно, и рад этому. Надеюсь, что в следующем году плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество между администрацией Хасанского муниципального района и ООО «Газпром СПГ Владивосток» будет развиваться и крепнуть. В канун Нового года я желаю компании стабильности, процветания и реализации всех намеченных планов.

Население Хасанского района составляет 34,1 тыс. человек (2% от численности Приморского края). За 24 года, начиная с 1989 года, оно сократилось на 22% из-за отсутствия достойной работы.

В планах компании занять значимое место в развитии Приморского края и конкретно Хасанского района, стать крупным налогоплательщиком и работодателем. Реализация проекта «Владивосток-СПГ» может стать символом промышленного возрождения Приморского края, ведь за ним стоят передовые технологии, развитие инфраструктуры, привлечение в край ведущих отраслевых специалистов. Этот настрой разделяют не только создатели проекта, но и жители района, которые хотят перемен, хорошей работы, социальных благ. Этого хотят ученые ДВО РАН и Дальневосточного федерального университета, которые, благодаря поддержке ООО «Газпром СПГ Владивосток», сделали в уходящем году новые археологические открытия, и точно знают, что самые важные еще впереди.

Таким образом, за год в регионе сформировался единый вектор положительного настроя, и он направлен на завод СПГ.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.