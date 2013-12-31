Приморский край полностью перейдет на цифровое телевещание к 2015 году

От перехода на цифровое телевещание выиграют все, заявил эксперт агентства независимой аналитики «Инвесткафе» Тимур НИГМАТУЛЛИН.

«В связи с увеличением в перспективе количества бесплатных каналов до 20-24 штук и значительным повышением их качества выиграет, в первую очередь, телезритель. Впрочем, бенефициарами будут также теле- и радиокомпании, которые смогут увеличить свою аудиторию. Наконец, значительно возрастет спрос на абонентское оборудование (set-to-box, декодирующие цифру), что позитивно для его продавцов и производителей», - сообщил Тимур Нигматуллин, в частности, в интервью «Приморской газете».

Напомним, переход на цифровое телевещание реализуется в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации». Переход на «цифру» позволит обеспечить высокое качество изображения.

Приморье полностью перейдет на цифровое телевизионное вещание к 2015 году. Для этого, в частности, краевое предприятие «Общественное телевидение Приморья» (ОТВ) наметило масштабную техническую модернизацию.

«За последний год в крае прошло очень много мероприятий, у нас появился театр оперы и балета, открыт концертно-спортивный комплекс «Фетисов Арена». Понятно, что не у всех жителей края есть возможность регулярно ездить во Владивосток. Со следующего года концерты и хоккейные матчи жители смогут увидеть в прямом эфире в любом уголке Приморья - они будут транслироваться на ОТВ. Сегодня канал проходит серьезную техническую модернизацию, чтобы обеспечить всех жителей края качественным телевизионным продуктом», - рассказал директор департамента информационной политики администрации Приморского края Сергей НЕХАЕВ.

Средства на новое оборудование заложены в бюджете.

Евгений СИДОРОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.