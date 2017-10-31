В Хабаровске проходит научно-производственная конференция "Полиметалла"

С 31 октября по 1 ноября в Хабаровске проходит 7-я научно-производственная конференция (НПК) молодых специалистов компании "Полиметалл". В мероприятии участвуют 14 молодых специалистов, работающих в Хабаровском крае и прошедших региональный отбор.

«Полиметалл» ‒ динамично развивающаяся компания, заинтересованная в инициативных, энергичных, талантливых и квалифицированных сотрудниках. Работа с молодежью – одно из ключевых направлений развития персонала в компании, треть сотрудников ‒ молодые люди в возрасте до 30 лет.

Два геолога, эколог, горный мастер, маркшейдер, менеджер по персоналу, экономисты, лаборанты минералогического анализа, технологи, инженеры и гидрометаллург. К защите заданий молодых специалистов вели кураторы и наставники, которые активно участвовали в подготовке проектов. Темы производственных заданий выбраны актуальные, все имеют возможность практического применения и могут быть реализованы: направлены на оптимизацию производственных процессов, снижение трудозатрат и, как результат, имеют очевидный экономический эффект. В этом году «Полиметалл» предложил участникам расширить темы НПК и обратить внимание на управление, экономику, охрану труда.

Статус молодого специалиста в «Полиметалле» получают сотрудники до 30 лет, имеющие высшее образование и впервые трудоустроившиеся в компанию.

22 года самому молодому участнику хабаровской НПК.

29 лет самому молодому наставнику хабаровской НПК.

География участников – как молодых специалистов, так и их наставников - по месту рождения весьма широкая: Узбекистан и Иркутская область, Киргизия и Томская область, Башкортостан и Ленинградская область, Оренбург и Приморье, Красноярск и Хабаровский край. Весь этот интеллектуальный ресурс сегодня работает на благо экономики Дальнего Востока.

Анна Быкова, инженер-химик аналитической лаборатории Амурского гидрометаллургического комбината, анализирует производственные риски с целью оптимизации корректирующих воздействий. Родилась, училась и живет в Амурске. С октября 2015 года Анна также временно выполняет обязанности инженера по охране труда и промышленной безопасности. Вместе с наставником - начальником отдела охраны труда и промышленной безопасности Павлом Арслановым - планируют выстроить точечную работу по предупреждению производственных рисков.

Артем Маськов, участковый геолог горно-обогатительного комбината «Светлое», исследует прогнозирование золотого оруденения на основе многоспектральных космоснимков. В 2016 году окончил Национальный исследовательский Томский политехнический университет по специальности «прикладная геология». Дважды во время учебы в 2014 и в 2015 годах проходил в Охотской горно-геологической компании производственную практику. В сентябре 2016 года принят участковым геологом в ООО «Светлое». В поле зрения Артема Маськова - малоизученные геологоразведочные участки в ближайших окрестностях месторождения.

Гульфина Губайдуллина, лаборант минералогического анализа ООО «Ресурсы Албазино» исследует оптимальные режимы флотации руды рудной зоны Екатерина-2 с целью получения извлечения золота во флотационный концентрат, представляющий интерес для производства. Гульфина родилась в Башкортостане, в «Полиметалле» работает первый год, нацелена на результат и сразу решила участвовать в научно-производственной конференции.

Вячеслав Румянцев, мастер отделения выщелачивания готовой продукции Амурского гидрометаллургического комбината, решительно настроен на успех: только сорбция, только победа! Вячеслав родился в узбекском городе Учкудук. «Я на комбинате уже четыре года работаю, но до НПК руки не доходили. Однако после предложения из отдела кадров, не хочу ли принять участие, подумал и выбрал тему «Определение оптимальных параметров сорбционного процесса при увеличении золота в питании», актуальную для комбината. АГМК готовится к переработке сырья с Варваринского месторождения. Золота в нем больше, минеральный состав отличается от концентратов, которые перерабатываются на комбинате сейчас. Поэтому участок сорбции необходимо подстраивать под новое сырье, чтобы извлечение осталось на уровне девяноста шести процентов».

НПК «Полиметалла» ‒ площадка для обмена опытом, обсуждения инновационных подходов в работе.

За 7 лет проведения конференции с учетом 2017г., в ней приняли участие 205 молодых специалистов. 62 из них прошли дополнительное обучение, 38 ‒ зачислены в кадровый резерв, 30 ‒ получили сертификаты на дополнительное профильное образование. С 2011 года было внедрено более 20 проектов, направленных на совершенствование производственных процессов.

Участники корпоративных НПК прошлых лет уже получили возможность профессионального роста и карьерного развития.

В 2016 году одним из призеров НПК стал Никита Вайнонен, инженер отдела горного планирования ГОК «Светлое», кандидат технических наук. «Самая большая задача инженера отдела горного планирования - составление сортового плана, по которому непосредственно работают горняки, - рассказывает Никита. – «На подходе к руде само рудное тело падает неровно, как природа распорядилась. А контур бурить нужно под определенным углом. В итоге приходится отстраивать такую траекторию, чтобы это можно было сделать горнякам и не допустить засорения. У нас есть определенный норматив, и мы ориентируемся больше на визуальную оценку участка и в итоге часто обогащаем пустую породу. Я разработал компьютерную программу, способную выявить наиболее точный подход к рудном телу, что при внедрении снимет все перечисленные проблемы». Предложения Никиты Вайнонена внедрено в производство.

Темой Фируза Джамшедиена, сегодня - ведущего инженера, а на момент НПК-2015 года - инженера-технолога отдела горного планирования ООО «РА», стали «Результаты первого этапа опытно-промышленных работ по геомеханическому картированию подземных горных выработок». Опыт Джамшедиена Фируза по внедрению геомеханической оценки устойчивости подземных горных выработок были применен при подготовке стандарта «Полиметалла» по геомеханическому сопровождению подземных горных работ. Этот стандарт был декларирован и издан компанией в текущем году. Работа Фируза Джамшедиена по направлению, озвученному на НПК, позволила усовершенствовать процесс определения вида и параметров крепления, прогнозирования геомеханической ситуации участков ведения горно-подготовительных и добычных работ, принесло положительный экономический эффект в виде экономии на затратах по креплению выработок за счет планирования проходки трасс с учетом геомеханических условий по данным разведочных работ.

С 2014 года НПК проходила на трех региональных площадках (Магадан, Хабаровск, Урал-Казахстан).

НПК-2017, на которой более 45 молодых специалистов представят свои производственные проекты, примут Хабаровск, Магадан и Астана (Казахстан), а финал впервые состоится в Санкт-Петербурге. В следующем году к участникам НПК присоединятся работники Капанского ГОК (Армения), и молодые специалисты Якутского филиала компании «Полиметалл». НПК открывает возможности проявить себя, озвучить свои идеи и получить экспертную оценку. Свежий взгляд и рационализаторский подход, которые представляют на этом масштабном форуме талантливые молодые сотрудники, позволяют им расширить свои профессиональные границы и пересмотреть подходы в решении актуальных задач.

Журнал "Дальневосточный капитал".