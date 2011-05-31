В Хабаровске состоялся юбилейный Интернет-форум

В 2011 году десятый форум - уникальное и значимое для региона событие - объединил порядка 250 участников, целью которых было не только обсудить актуальные проблемы и перспективы развития Интернета на Дальнем Востоке, но и обменяться ценным опытом, необходимым для дальнейшего успешного развития региональных IT-технологий.

В десятый раз Дальневосточный Интернет-форум объединил на одной площадке руководителей IT-подразделений различных компаний и системных администраторов, ведущих провайдеров и операторов связи, представителей образовательных и научных учреждений, именитых web-дизайнеров и web-разработчиков, выдающихся программистов, а также деятелей органов власти и бизнес-структур.

В рамках форума традиционно прошли региональная научно-практическая конференция, Дальневосточный этап всероссийского Интернет-марафона, Дальневосточная Интернет-премия «Стерх» и др. Все это позволяет выявлять реальный уровень развития IT на ДВ России, обмениваться опытом в их использовании и поощрять тех, кто вносит вклад в развитие регионального сегмента сети Интернет.

Помимо пленарного заседания в рамках форума были проведены разнообразные тематические секции, посвященные наиболее актуальным вопросам региональных IT, таким как создание электронного правительства, оказание электронных услуг гражданам, развитие блогосферы, ведение электронной торговли, социальная безопасность, СМИ, реклама и PR в сети Интернет и др. Кроме того, участники форума имели уникальную возможность посетить мастер-класс на тему «Особенности маркетинга интернет-магазина», который провела особая гостья ДВИФа, генеральный директор крупнейшего в России интернет-магазина OZON.ru Маэль ГАВЭ (Maelle Gavet).

Говоря о нынешнем состоянии и тенденциях в развитии региональных IT-технологий, участники форума отметили, что темпы проникновения Интернета в ДФО сегодня самые высокие по России. Так, web-ресурсами регулярно пользуются порядка 37% дальневосточников, но еще в начале 2010 года эта аудитория была на 44% меньше.

- В частности, в Хабаровском крае активно развиваются возможности доступа граждан к услугам сети Интернет, IP-телефонии, технологиям телемедицины и т.д., - рассказал губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ. - Совершенствуется краевой интернет-портал, пополняясь все новыми услугами для граждан. По скорости внедрения информационных технологий Хабаровский край уверенно занимает 6-е место среди всех субъектов РФ. Кстати, совсем недавно в Хабаровске, вдоль всей набережной Амура, была организована зона бесплатного Wi-Fi с общей скоростью передачи данных до 4 Мбит/сек. и возможностью подключения до 150 пользователей одновременно.

Одной из самых актуальных проблем остается стоимость Интернета, которая в некоторых субъектах ДФО превышает столичные показатели в 10 раз. По словам Вячеслава Шпорта, конкуренция между провайдерами растет главным образом в Хабаровском и Приморском краях, благодаря чему и цены здесь значительно ниже.

- Если же говорить о последних тенденциях рынка web-разработок, в рамках которых будут двигаться и представители дальневосточного IT-сообщества, то главным вектором деятельности разработчиков станет создание мобильных приложений и мобильных версий интернет-сайтов. В связи с популяризацией смартфонов и планшетных компьютеров, этот сегмент будет развиваться стремительными темпами, - уверен руководитель отдела развития бизнеса компании «1С-Битрикс» Артем РЯБИНКОВ. - Таким образом, для web-студий сформируется фактически новый рынок.

- Регион еще серьезно отстает от Запада в плане развития интернет-технологий. Но отрадно видеть, что с каждым годом данный разрыв сокращается. Уверен, что во многом это заслуга Дальневосточного Интернет-форума, - отметил генеральный директор компании «ТТК-Дальний Восток» Владимир РЫБАКОВ.