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Амурский судостроительный завод загружен на полную мощность

31 Января 2012, 15:33 | Хабаровск

На модернизацию ОАО «Амурский судостроительный завод» (Комсомольск-на-Амуре, входит в ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) на срок до 2015 года включительно планируется направить 3,5 млрд рублей, сообщил во время визита на завод президент ОСК Роман ТРОЦЕНКО.

«Для снижения трудоемкости и повышения производительности труда на заводе разработан план первичного технического перевооружения и модернизации производства. Общий объем финансирования составит 3,5 млрд рублей. На эти средства планируется провести реконструкцию корпусообрабатывающего, сварочного, стапельного, трубообрабатывающего производств, технически перевооружить производственные мощности», - сказал глава ОСК, подчеркнув, что ОСК окажет содействие по включению этой программы в ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ до 2020 года».

Досье «ЗР»

Арбитражный суд Хабаровского края в декабре 2011 года ввел на АСЗ процедуру наблюдения сроком на 6 месяцев по иску ОАО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» (входит в ОСК), сумма требований которого к должнику составляет 16,589 млн рублей. Рассмотрение дела об окончании процедуры наблюдения назначено на 21 июня 2012 года.

«Эта мера направлена на оздоровление предприятия. Решение суда объективно необходимо: расчетные счета разблокированы, можно платить зарплату заводчанам через собственный расчетный счет, не опасаясь, что деньги переведут кредиторам. Завод загружен на полную мощность, процедура не повлияет на выполнение заказов», - отметил Роман Троценко.

В настоящее время на заводе строится многоцелевой сторожевой корабль «Корвет», многофункциональное аварийно-спасательное судно ледового класса мощностью 7 мВт по заказу Минтранса России, два корабля снабжения по заказу «Газфлота». Министерство обороны РФ планирует в этом году разместить на заводе заказ на строительство второго «Корвета» общей стоимостью 10,8 млрд рублей. На предприятии также ремонтируются и модернизируются атомные и дизельные подводные лодки для ВМФ России.

«Количество выполняемых и перспективных заказов требует новых рабочих рук. В ближайшее время дополнительно потребуется нанять 1 тыс. 200 специалистов. Будут приглашаться местные и приезжие кадры», - сказал глава ОСК.

Юрий РОГОВ, «Золотой Рог Хабаровск».

Автор: Юрий Рогов
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