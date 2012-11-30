Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Роснефть" строит нефтепродуктопровод от Комсомольского НПЗ до порта Де-Кастри
Хабаровск, 30 ноября, ZRPRESS. НК "Роснефть" в первом полугодии 2015 года планирует завершить строительство экспортного нефтепродуктопровода от Комсомольского НПЗ до порта Де-Кастри, сообщил президент компании Игорь СЕЧИН в ходе внеочередного собрания акционеров, проходившего 30 ноября в Хабаровске.
По его словам, строительство будет осуществлено к завершению модернизации Комсомольского НПЗ. Реализация строительства нефтепродуктопровода призвана обеспечить снижение транспортных расходов на поставку готовой продукции.
Предполагается, что грузооборот нефтепродуктопровода по транспортировке и перевалке на танкеры составит 5,7 млн тонн год, в том числе: дизельное топливо - 2,7 млн тонн, нафта - 2 млн тонн, авиакеросин - 1 млн тонн. По трубопроводу нефтепродукты предполагается прокачивать последовательно. Протяженность сухопутной части трубопровода составит 330 км, диаметр нефтепродуктопровода - 530 мм. Общая емкость резервуарного парка, который также планируется построить в рамках проекта, должна составить 160 тыс. куб. метров.
Порт Де-Кастри в Хабаровском крае был построен в рамках проекта "Сахалин-1" для экспорта нефти. "Роснефти" в проекте "Сахалин-1" принадлежит 20%.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".
Новости тематики
- В Хабаровске директор "Горсвета" получил взятку и не сел
- На Хабаровской ТЭЦ-3 в ремонт выведен энергоблок №2
- В "Хабаровской генерации" началась ремонтная кампания
- Хабаровская генерация направит 1,7 млрд на ремонт оборудования
- Хабаровская генерация направит более 800 млн рублей на инвестпроекты
- На Хабаровской ТЭЦ-2 завершено строительство противопаводковой дамбы
- Газификация Комсомольской ТЭЦ-2 снизила выбросы вредных веществ в атмосферу в 2,2 раза
- ХТСК и судебные приставы Хабаровского края и ЕАО принялись за должников
- Энергетики намерены начать дело о банкротстве УК "Чистый город" в Хабаровске
- Восьмой по счету котлоагрегат Хабаровской ТЭЦ-1 переведен на газ
Новости раздела
- Разработан проект по развитию промышленности Комсомольска-на-Амуре
- Расширение Свободного порта Владивосток одобрено
- ТОСЭР "Комсомольск" входит в тройку лидеров по эффективности площадок в ДФО
- Закладка фундамента нового терминала аэропорта Хабаровск близится к завершению
- В Хабаровском крае создали "Дальневосточную слободу"
- Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм
- В Хабаровске начал проверку фактов невыплаты зарплаты в санатории "Уссури"
- Ни одной АЗС не осталось в Охотском районе Хабаровского края
- Ванинский порт оштрафовали за нарушение экологического законодательства
- На "АмурЭкспоФоруме" Александру Козлову подарили портрет Президента России из красной бумаги
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Люди кипели от возмущения"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморье накроет волна протестных митингов