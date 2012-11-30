"Роснефть" строит нефтепродуктопровод от Комсомольского НПЗ до порта Де-Кастри

Хабаровск, 30 ноября, ZRPRESS. НК "Роснефть" в первом полугодии 2015 года планирует завершить строительство экспортного нефтепродуктопровода от Комсомольского НПЗ до порта Де-Кастри, сообщил президент компании Игорь СЕЧИН в ходе внеочередного собрания акционеров, проходившего 30 ноября в Хабаровске.

По его словам, строительство будет осуществлено к завершению модернизации Комсомольского НПЗ. Реализация строительства нефтепродуктопровода призвана обеспечить снижение транспортных расходов на поставку готовой продукции.

Предполагается, что грузооборот нефтепродуктопровода по транспортировке и перевалке на танкеры составит 5,7 млн тонн год, в том числе: дизельное топливо - 2,7 млн тонн, нафта - 2 млн тонн, авиакеросин - 1 млн тонн. По трубопроводу нефтепродукты предполагается прокачивать последовательно. Протяженность сухопутной части трубопровода составит 330 км, диаметр нефтепродуктопровода - 530 мм. Общая емкость резервуарного парка, который также планируется построить в рамках проекта, должна составить 160 тыс. куб. метров.

Порт Де-Кастри в Хабаровском крае был построен в рамках проекта "Сахалин-1" для экспорта нефти. "Роснефти" в проекте "Сахалин-1" принадлежит 20%.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".