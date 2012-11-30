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За контроль над одним из стратегически важных портов Дальнего Востока развернется нешуточная торговля

30 Ноября 2012, 12:10 | Хабаровск

Приморье, 30 ноября, ZRPRESS. ООО "Эн+ Порт" (входит в логистическое подразделение En+ Олега ДЕРИПАСКИ), ЗАО "Порт Инвест" и ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" (оба входят в холдинг UCL Владимира Лисина) подали заявки на участие в аукционе по продаже госпакета в размере 55% уставного капитала ОАО "Ванинский морской торговый порт" ("Порт Ванино", Хабаровский край).

В аукционе также собираются участвовать ООО "Мечел-Транс" (транспортная "дочка" ОАО "Мечел") и ОАО "Междуречье" (входит в холдинг "Сибуглемет"). Под вопросом ОАО "СУЭК".

Все указанные компании ранее получили одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ на покупку 100% акций "Порта Ванино". Также разрешение ФАС получила компания "УВЗ-Логистик" (структура госкомпании ОАО "Уралвагонзавод"). Но УВЗ на данный момент официально отказалась от участия в аукционе.

Организатором приватизации стивидорной компании выступает "ВТБ Капитал".

Результаты квалификационного отбора будут объявлены 5 декабря, собственно тендер состоится 7 декабря 2012 года.

Напомним, что на первом аукционе по продаже госпакета стивидора, который состоялся весной 2011 года, его начальная цена составляла 934,125 млн рублей. Тогда в результате торгов победителем была признана компания "Сэлтехстрой", которая предложила за госпакет 10,8 млрд рублей. Однако затем "Сэлтехстрой" отказался от покупки, в результате чего аукцион был признан несостоявшимся.

ОАО "Ванинский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания в порту Ванино. С Сахалином порт связывает железнодорожная паромная линия Ванино-Холмск. Государству принадлежит 55% капитала ОАО (73,33% обыкновенных акций), En+ через ООО "Эн+ Порт" владеет 28,12% капитала (21,64% обыкновенных акций).

 

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".

Фото Валерия СПИДЛЕНА.

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