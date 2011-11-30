Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона начинает работу

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября, ZRPRESS. Решением Совета директоров ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» № 1 от 28 ноября его генеральным директором назначен Геннадий АЛЕКСЕЕВ, ранее занимавший пост первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия).

Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона зарегистрирован в Хабаровске в начале ноября, местом расположения его представительства и юридическим адресом стал филиал Внешэкономбанка (ВЭБ), который и выступил учредителем Фонда.

Ожидается, что в декабре на Дальнем Востоке пройдет презентация предприятия, а работа с проектами начнется уже в 2012 году. Фонд будет принимать к рассмотрению как бизнес-идеи, так и полностью проработанные проекты. Для каждого проекта компания будет создавать отдельный пул инвесторов, в котором ВЭБ возьмет на себя роль «зачинщика», дающего своим участием положительный сигнал другим заинтересованным финансовым институтам.

В концепции предприятия записано, что оно является коммерческой организацией. Следовательно, все его проекты должны быть доходными. Однако такая установка не исключает возможности реализации посредством ОАО крупных инфраструктурных проектов. Сейчас в Правительстве РФ рассматривают несколько вариантов обеспечения возвратности частных инвестиций в объекты инфраструктуры, применение которых даст возможность получать прибыль от данной деятельности и «Фонду развития Дальнего Востока и Байкальского региона».