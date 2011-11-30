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Ванинский морской торговый порт: конфликт интересов набирает обороты
Сложная ситуация, возникшая в связи с планами продажи государственного пакета акций ОАО «Ванинский морской торговый порт», побудила 518 работников компании обратиться с официальным письмом к руководству страны. По их мнению, нынешнее положение дел ставит под угрозу как деловую репутацию, так и финансовое состояние АО.
Как следует из текста открытого письма, опубликованного на сайте порта, «тревогу и озабоченность вызывают действия иностранной компании Soleggiato Investments Limited (Кипр) по смене руководства порта. Оффшорная компания пытается при поддержке чиновников Росимущества поставить своего директора» и, как следствие, обеспечить «продажу госпакета акций в свою пользу».
Как сообщили представители En+ Group интернет-порталу «Газета.ru», именно после аннулирования результатов аукциона компания стала добиваться увольнения гендиректора порта Альфира БОГУДИНОВА, мотивируя данное решение низкими финансовыми показателями порта за 2010 год. На его место En+ предлагает Дмитрия ЛИСИНА. В то же время, как отмечают в своем письме работники порта Ванино, данный кандидат ранее был уволен с должности руководителя другого предприятия, «так как не справился с работой». А тот факт, что он же руководит компанией - участником аукциона по продаже госпакета акций порта, был расценен как намерение Soleggiato Investments «получить контроль над портом в обход приватизационного законодательства».
Во многом возникшие разногласия менеджмента и частных акционеров связаны с радикально противоположными оценками эффективности работы порта. Представители ОАО «Ванинский морской торговый порт» уверены, что почти за 8 лет стратегический партнер Soleggiato Investments Limeted так и не стал стратегическим инвестором, за все годы сотрудничества не вложив ни рубля в развитие инфраструктуры порта и являясь, по сути, пассивным акционером.
«Результаты работы порта за 2010 год утверждены единогласно акционерами, тем самым дана объективная оценка работы общества за предыдущий год. Показатели финансово-хозяйственной деятельности общества в текущем году значительно улучшены. Чистая прибыль за 9 месяцев 2011 года увеличена в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отсутствуют претензии и со стороны контролирующих органов: в обществе проведены две налоговых проверки в 2009 и в 2010 годах, по результатам которых не было установлено налоговых нарушений. Таким образом, попытки En+ дать негативную оценку работе порта безосновательны. Работники порта с большой тревогой отмечают нарастание недостоверной информации в отношении деятельности общества. В такой ситуации неуверенно чувствуют себя партнеры, с которыми у порта долгосрочные отношения и контракты», - говорится в сообщении пресс-службы.
Более того, как указали работники порта в своем письме руководству страны, распространение группой En+ «негативной информации о предприятии, которая не имеет ничего общего с действительностью, - не что иное, как попытка максимально снизить цену пакета акций предприятия и не дать действительно заинтересованным в развитии порта компаниям его приобрести.
Представители ОАО «Ванинский морской торговый порт» считают, что в «программе развития» порта, предложенной En+, содержатся предложения, «прямо направленные на нарушения в области транспортного, экологического, трудового и приватизационного законодательства, которые могут нанести вред имущественным интересам акционерного общества». Кроме того, «мелкие неточности и заблуждения» данной программы «граничат с полным непониманием функционирования порта как единого комплекса. В ней предлагаются мероприятия, приводящие к «налоговым схемам». Учитывая то, что порт является крупнейшим налогоплательщиком края (до 300 млн рублей в год в бюджет и внебюджетные фонды), последствия для территории вряд ли будут благоприятными», - уверены сотрудники АО. Важно, что еще более серьезным поводом для беспокойства со стороны авторов письма стало намерение En+ сократить рабочие места, также отраженное в «программе».
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