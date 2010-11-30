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Тень угрожает бизнесу
Может, мировой финансовый кризис и пошел на спад, а вот российскому бизнесу грозит стагнация. Во всяком случае, от 2011 года хабаровские предприниматели ничего хорошего не ждут, как показал опрос «ЗР».
- Рыночная ситуация в этом году была, безусловно, более благоприятна, хотя все настороженно ждали, что же будет дальше... Однако благодаря серьезному федеральному финансированию Дальний Восток прошел наиболее кризисный год довольно мягко. Никаких массовых сокращений не наблюдалось, - отмечает председатель комитета по развитию малого и среднего бизнеса регионального объединения работодателей «Союз работодателей Хабаровского края», генеральный директор компании «Лунный свет» Сергей СТЕПАНОВ.
- Несмотря на то, что количество проверок налоговыми службами в этом году значительно сократилось, сами бизнесмены стали нетерпимее относиться к неплательщикам. Вообще, «теневиков», по сравнению с прошлым годом, стало меньше, хотя сами работники в 90% случаев приветствуют «конвертные» зарплаты... Налоговая культура - весьма тонкая материя, ее уровень зависит от многих вещей, в частности, от степени доверия к власти, - считает председатель Дальневосточного объединения промышленников и предпринимателей Евгений ШУЛЕПОВ.
В кризисном положении остается строительный бизнес, это негативно отразилось и на автотранспортной сфере. Так, для самосвалов и различной строительной техники работы было мало. О других итогах и проблемах предпринимателей-транспортников рассказал президент Хабаровской краевой ассоциации автотранспортников «Хабаровскавто» Виктор ШПАКОВ:
- К концу года наблюдается увеличение объемов грузовых перевозок. При этом важно, что тарифы на них не растут из-за высокой конкуренции. Проблемы есть в спектре международных перевозок мелких партий, которые пользуются спросом. Объем груза, который может доставить небольшая фура, слишком мал, чтобы окупить все издержки, связанные с долгой дорогой. К сожалению, в крае сегодня нет технологий, которые позволили бы сделать такие перевозки выгодными для предпринимателей.
Что касается пассажирского транспорта, то здесь сложностей гораздо больше. По словам Виктора Шпакова, предложение сегодня сильно опережает спрос, из-за чего некоторые предприятия в 2010 году разорились. Выходом должно стать снижение издержек, которое может быть достигнуто путем укрупнения и объединения предприятий. Однако это маловероятно. Здесь слишком велик теневой оборот. По данным статистики, сегодняшние транспортники приносят в краевой и городской бюджеты менее 1% всех собираемых налогов.
Что же касается 2011 года, когда совокупный объем страховых взносов возрастет с 26% до 34%, то здесь прогнозы неутешительны. Предприниматели, которые в 2010 году начали делать свой бизнес более прозрачным, скорее всего, вновь вернутся «в тень».
- Будет больше «конвертных» зарплат, к тому же предприниматели будут искать способы снизить издержки по их выплате. Первое, что приходит в голову, - сокращение рабочих мест... Все вместе это криминализирует экономику, потому что там, где «тень», там всегда коррупция, - считает Евгений Шулепов. - Сложная ситуация, вероятно, приведет и к дроблению капиталов компаний, что негативно скажется на инвестиционном климате в регионе.
По словам Сергея Степанова, увеличение налоговых отчислений в наибольшей степени ударит по представителям малого бизнеса, что также заставит многих предпринимателей перейти «на темную сторону». Что касается заработных плат, то в лучшем случае они останутся на прежнем уровне, а в худшем, конечно, будут понижаться.
- Поднять налог - самое простое решение проблемы дефицита бюджета... И все-таки мне кажется, что 2011-й может стать годом новых возможностей для малого и среднего предпринимательства. Сфера МСП сама по себе очень мобильна, что позволяет ей быстро осваивать новые направления - те, где наименьшая конкуренция. Однако для успешного перепрофилирования бизнеса предприниматели должны координировать свою работу с властью и крупными предприятиями. И наиболее удачное, на мой взгляд, решение - это создание специального реестра, в котором были бы отражены все сферы бизнеса. Тогда будут видны ниши для перетока капитала. На мой взгляд, первый шаг к созданию такого реестра сделан - первая перепись субъектов МСП в следующем году, - отмечает Сергей Степанов. - Сегодня, на мой взгляд, наиболее перспективными являются производственная и инновационная сферы деятельности.
Региональные предприниматели в один голос твердят: максимальное содействие малому и среднему предпринимательству в 2011 году должно стать приоритетом в деятельности местных властей. В противном случае последствия для экономики края могут оказаться тяжелыми.
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