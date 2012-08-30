В Хабаровске будут производить стеклотару

ХАБАРОВСК, 29 августа, ZRPRESS. ЗАО «Орехово-Зуевская стекольная компания» готова приступить к строительству Дальневосточного стеклотарного завода в Хабаровске.

Об этом было заявлено в ходе совещания о перспективах развития производственной базы Хабаровского края, в котором приняли участие губернатор края Вячеслав ШПОРТ, президент Carlsberg Group Йорген Буль РАСМУССЕН, президент компании «Балтика» Исаак ШЕПС и генеральный директор ЗАО «Орехово-зуевская стекольная компания» Александр МОЩИЦКИЙ.

Строительство стеклотарного завода начнется уже в 2012 г., а завершится, согласно планам, в 2014 году. Стоимость проекта оценивается сегодня в 2,5 млрд. рублей, из которых 1 млрд руб. будет затрачен на приобретение итальянского оборудования. Инвестором строительства выступает ЗАО «Орехово-зуевская стекольная компания», при этом часть средств предоставит в виде кредита Сбербанк России.

По оценкам разработчиков проекта, предприятие сможет изготавливать в год около 450 млн. единиц стеклотары, предназначенной для пищевой, рыбоперерабатывающей и фармацевтической отраслей. Часть продукции планируется экспортировать в Китай.

Важно, что реализация проекта стала возможной благодаря заключению договора между крупными российскими производителями. Так, компания «Балтика», один из заводов которой расположен в Хабаровске, выразила готовность покупать до 40% продукции будущего стекольного завода, тем самым обеспечивая новому предприятию стабильное развитие на региональном рынке.

Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».