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Аэропорт Хабаровск обслужил миллионного пассажира

30 Июля 2012, 13:16 | Хабаровск

ХАБАРОВСК, 30 июля, ZRPRESS. 27 июля в аэропорту Хабаровск (Новый) во время регистрации рейса № 3507 Хабаровск - Петропавловск-Камчатский авиакомпании S7 Airlines («Сибирь») был определен миллионный пассажир аэропорта в 2012 году. Счастливым обладателем данного титула стал хабаровчанин Александр Мельников.

В зале регистрации аэровокзала внутренних авиалиний заместитель исполнительного директора ОАО «Хабаровский аэропорт» Владимир Бурик вручил миллионному пассажиру сертификат на бесплатное обслуживание в бизнес-зале, цветы и памятные сувениры. Директор хабаровского представительства авиакомпании Сергей Апалин также поздравил победителя акции.

В последние годы пассажиропоток аэропорта Хабаровск динамично растет. Если обратиться к статистике, то в 2009 году юбилейный пассажир прибыл в аэропорт в декабре, в 2010 г. - в сентябре, а в 2011 году – в конце августа. В 2012 году долгожданная встреча проходит на месяц раньше, чем в прошлом. Это лучшее свидетельство эффективной работы предприятия по развитию маршрутной сети и повышению качества обслуживания пассажиров и авиаперевозчиков.

По итогам 2011 года в аэропорту Хабаровск было обслужено 1,6 млн пассажиров, что стало абсолютным рекордом за последние 18 лет. В этом году, при сохранении темпов роста объемных показателей первых семи месяцев, аэропорт Хабаровск имеет все шансы установить новый рекорд, обслужив более 1,8 млн пассажиров.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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