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Ванино экономит на дивидендах

30 Апреля 2013, 16:57 | Хабаровск

ОАО «Ванинский морской торговый порт» («Порт Ванино») по итогам 2012 года выплатит дивиденды только по привилегированным акциям в размере 532 рубля на одну бумагу номиналом 1 рубль. Всего на выплату дивидендов, направлено 17,942 млн рублей (10% чистой прибыли), еще 5,398 млн рублей (3%) - на выплату вознаграждения членам совета директоров.

Оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2012 года - 156,359 млн рублей (87% чистой прибыли) - акционеры на годовом собрании оставили нераспределенной.

По итогам 2011 года компания выплатила 505 рублей на одну обыкновенную и 1,007 тыс. рублей на одну привилегированную акцию.

Акционеры полностью обновили совет директоров. В него вошли гендиректор ООО «Мечел-Транс» Олег ВАСЕЧКО, управляющий директор «Мечел-Транса» Сергей КУЛАКОВ, генеральный директор «Порта Ванино» Олег ТКАЧЕВ, директор по экономике и финансам «Порта Ванино» Алексей КИСЕЛЕВ, бывший член совета директоров «Мечела» Владимир ПРОКУДИН, представители «Мечела» Илья ЧИКИН и Светлана ЗАЙЦЕВА, а также партнеры адвокатского бюро «Линия права» Дмитрий Глазунов и Андрей Новаковский, выдвинутые совладельцем порта - кипрским оффшором Sedmino Investments.

Досье «ЗР»

Группа «Мечел» через «Мечел-Транс» в конце 2012 года приобрела 55% уставного капитала (77,3% обыкновенных акций) «Порта Ванино». Однако в январе группа продала большую часть своей доли трем кипрским офшорам - «Оперн Трейд Лтд.», «Седмино Инвестментс Лтд.» и «Травине Трейдинг Лтд.», они стали владельцами по 23,68% голосующих акций стивидора. Группа владеет еще 28,12% капитала «Порта Ванино», которые в рассрочку выкупает у структур En+ Group Олега ДЕРИПАСКИ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: дивиденды  морские порты  акции  ванино 



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