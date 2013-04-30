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Ванино экономит на дивидендах
ОАО «Ванинский морской торговый порт» («Порт Ванино») по итогам 2012 года выплатит дивиденды только по привилегированным акциям в размере 532 рубля на одну бумагу номиналом 1 рубль. Всего на выплату дивидендов, направлено 17,942 млн рублей (10% чистой прибыли), еще 5,398 млн рублей (3%) - на выплату вознаграждения членам совета директоров.
Оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2012 года - 156,359 млн рублей (87% чистой прибыли) - акционеры на годовом собрании оставили нераспределенной.
По итогам 2011 года компания выплатила 505 рублей на одну обыкновенную и 1,007 тыс. рублей на одну привилегированную акцию.
Акционеры полностью обновили совет директоров. В него вошли гендиректор ООО «Мечел-Транс» Олег ВАСЕЧКО, управляющий директор «Мечел-Транса» Сергей КУЛАКОВ, генеральный директор «Порта Ванино» Олег ТКАЧЕВ, директор по экономике и финансам «Порта Ванино» Алексей КИСЕЛЕВ, бывший член совета директоров «Мечела» Владимир ПРОКУДИН, представители «Мечела» Илья ЧИКИН и Светлана ЗАЙЦЕВА, а также партнеры адвокатского бюро «Линия права» Дмитрий Глазунов и Андрей Новаковский, выдвинутые совладельцем порта - кипрским оффшором Sedmino Investments.
Досье «ЗР»
Группа «Мечел» через «Мечел-Транс» в конце 2012 года приобрела 55% уставного капитала (77,3% обыкновенных акций) «Порта Ванино». Однако в январе группа продала большую часть своей доли трем кипрским офшорам - «Оперн Трейд Лтд.», «Седмино Инвестментс Лтд.» и «Травине Трейдинг Лтд.», они стали владельцами по 23,68% голосующих акций стивидора. Группа владеет еще 28,12% капитала «Порта Ванино», которые в рассрочку выкупает у структур En+ Group Олега ДЕРИПАСКИ.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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