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Хабаровские огурцы идут на ура

30 Марта 2016, 12:30 | Хабаровск

Площадь теплиц российско-японской компании JGC Evergreen («Джей Джи Си Эвергрин») в индустриальном парке «Авангард» (площадка ТОР «Хабаровск») увеличится вдвое - с 2,5 до 5 га. Строительство второй очереди тепличного комплекса может начаться уже в 2017 году, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Напомним, что первая очередь теплиц (2,5 га) была введена в строй в конце декабря 2015 года. В марте первые японские огурцы начали поступать в торговые сети Хабаровска, еженедельно по 6-8 тонн огурцов, в апреле к ним добавятся помидоры. За год компания планирует собрать до 1 тыс. тонн огурцов и помидоров (урожайность - 5 кг с кв. метра).

Инвестпроект по строительству тепличного комплекса площадью 10 га реализуется японской корпорацией «JGC» совместно с OOO «Энерго-Импульс+». Общая стоимость проекта - 2,3 млрд рублей, в том числе первой очереди - 550 млн рублей. Количество созданных в 2016 году рабочих мест - 40. Расчетный объем налоговых поступлений - 8 млн рублей.

Представители японских инвесторов посетят Хабаровск в апреле, когда пройдет торжественная церемония открытия комплекса.

Как сообщил исполнительный директор индустриального парка «Авангард» Денис ГРОСЬ, у инвесторов очень оптимистичные ожидания от проекта. «Среди участников консорциума инвесторов есть японский банк, поэтому финансирование у проекта будет», - добавил он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: сельское хозяйство  тор 



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