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Предпринимателям Хабаровского края предложили новую программу

30 Января 2013, 17:28 | Хабаровск

В Хабаровском крае начата реализация краевой государственной целевой программы по развитию малого и среднего предпринимательства. Общий объем финансирования составит примерно 4,5 млрд рублей. В число приоритетных направлений включены как традиционно востребованные, так и новые.

Как сообщает пресс-служба правительства края, планируется расширить доступ к финансовым ресурсам действующему и стартующему бизнесу (микрозаймы, поручительства, гранты, субсидии). Продолжатся развитие инфраструктуры поддержки и сервисного обслуживания малого и среднего предпринимательства, внедрение новых видов помощи – это субсидирование затрат по модернизации оборудования, подключение к объектам электросетевого хозяйства, сертификация продукции.

В 2012 году завершена краевая целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Хабаровского края на 2010-2012 годы». Меры поддержки, оказанные в рамках программы, позволили сохранить положительную динамику основных показателей в этом секторе экономики. На поддержку малого и среднего предпринимательства из краевого бюджета было выделено свыше 200 млн руб. и привлечено на условиях софинансирования более 550 млн руб. федеральных средств.

В 2012 году малому и среднему бизнесу было выдано 343 займа. Для поддержки стартующего бизнеса в 2012 году проведено 5 курсов «Начинающий предприниматель». Гранты до 300 тыс. рублей получили 93 начинающих бизнесмена. Усилены меры поддержки производственно-инновационного малого предпринимательства.

Рост налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства в бюджет края к 2011 году составил 10,5% (14,3 млрд рублей), рост оборота малых (с учетом микро) и средних предприятий – 6% (232 млрд рублей).

В рамках «Дней малого и среднего бизнеса России – 2012» в г. Москве Хабаровский край был признан лучшим регионом по развитию малого и среднего предпринимательства среди субъектов Дальневосточного федерального округа.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги: предпринимательство  софинансирование  малый и средний бизнес  программы  господдержка 



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