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Хабаровская ТЭЦ-1 с помощью газификации сократит вредные выбросы еще на 1670 тонн в год

29 Мая 2017, 16:11 | Хабаровск

Это станет возможным благодаря газификации очередного котлоагрегата, к реконструкции которого приступили на электростанции. Филиал «Хабаровская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» планирует затратить на инвестиционный проект более 260 млн рублей. Котлоагрегат №15 Хабаровской ТЭЦ-1 станет восьмым по счету котлоагрегатом, сжигающим природный газ вместо угля, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Очередной этап газификации станции позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 15% (или 1670 тонн в год) от всей массы выбросов загрязняющих веществ Хабаровской ТЭЦ-1: в том числе оксиды азота - на 109,7 т/год, диоксид серы - на 592,5 т/год, оксид углерода - на 15,5 т/год, твердые вещества – 952,9 т/год, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК»

«Экологический эффект проекта имеет первостепенное значение, - отмечает директор филиала «Хабаровская генерация» Владимир Лариков. – Газификация Хабаровской ТЭЦ-1 означает, что воздух в краевом центре становится чище. Использование газового топлива еще и помогает сокращать золошлаки и экономить ресурс золоотвала станции.

Ввод объекта в эксплуатацию планируется в декабре 2017 года. Котлоагрегат №15, как и другие семь газифицированных котлов, сохранит возможность работы на угле во время плановых или аварийных отключений подачи газа.

Напомним, предыдущие семь котлоагрегатов Хабаровской ТЭЦ-1 были газифицированы в период с 2006 по 2016 годы. За этот период выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократились в 2,5 раза, образование золошлаковых отходов – вчетверо.

Досье "Золотого Рога": АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро».  Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2016 году  АО «ДГК» было выработано 23,5 млрд кВтч электроэнергии и отпущено 22,1 млн Гкал  тепловой энергии. В компании работают свыше 12,5 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

                                    

 

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Теги: экология  хабаровская тэц-1  газификация 



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