Частные детсады поддержат грантами

Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и внешних связей края Юрий ЧАЙКА на церемонии открытия нового офиса Фонда поддержки малого бизнеса Хабаровского края 25 марта.

По его словам, в 2011 году регион увеличил финансирование на развитие малого и среднего бизнеса до 1,6 млрд руб. Власти Хабаровского края сосредоточат внимание на поддержке предпринимателей, занятых в производстве и внедряющих инновационные технологии, в том числе в сфере энергосбережения и энергоэффективности. «Мы также хотим простимулировать создание в регионе частных детских садов. Для этого вводится система грантов», - рассказал Юрий Чайка. По словам директора Фонда поддержки малого предпринимательства Натальи ИГУМНОВОЙ, в новом здании откроется зал для проведения обучающих семинаров и круглых столов. Раньше фонду приходилось арендовать дополнительные площади у других учреждений. Уже на этой неделе фонд открывает обучающий курс «Начинающий предприниматель».