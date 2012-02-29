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Предприниматели Хабаровска обсудят новые вызовы
29 Февраля 2012, 19:00 | Хабаровск
29 февраля в Хабаровск съедутся более 500 бизнесменов со всех районов.
Организаторами встречи выступили министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края, Совет по предпринимательству при губернаторе края, общественные объединения предпринимателей, сообщает пресс-служба правительства края. В таком расширенном составе бизнес-сообщество региона еще не собиралось. Конференция пройдет под девизом «Развитие бизнеса в крае: новые вызовы, пути преодоления». Предпринимателям предстоит обсудить, как развивать свое дело с учетом последних изменений в налоговом законодательстве, как действовать в новых конкурентных условиях после вступления России в ВТО.
"Золотой Рог".
Автор: По сообщениям пресс-служб
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