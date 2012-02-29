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Судостроители на хабаровской бирже труда – большая редкость
Центр занятости населения Комсомольска-на-Амуре предпринимает усилия для решения острой проблемы нехватки кадров на Амурском судостроительном заводе (АСЗ).
Среди зарегистрированных в качестве безработных граждан доля специалистов с требуемой для завода квалификацией катастрофически мала. Поэтому на первый план выходит подготовка необходимых специалистов под потребности предприятия. 23 января 2012 года был заключен договор на подготовку судовых сборщиков и электросварщиков, ведётся активная работа по комплектованию групп. В отдел организации профессионального обучения Центра занятости Комсомольска-на-Амуре обратились 19 безработных, желающих обучиться и в дальнейшем трудоустроиться на завод. Во время обучения соискатели будут получать стипендию от завода, будет выплачиваться и стипендия от ЦЗН. Теоретическую подготовку учащиеся будут проходить на базе профессионального лицея №8, и уже перед самым выпуском они пройдут практическую подготовку в цехах завода.
В ЦЗН считают, что главным плюсом программы является гарантированное трудоустройство соискателей после завершения образовательного процесса. При этом работодатель получает специалистов с необходимым уровнем подготовки, которые уже знакомы с процессом производства и готовы сразу приступить к полноценной работе.
Как рассказал заместитель начальника службы трудовых ресурсов ОАО «АСЗ» Геннадий ШАБАЛИН завод планирует обучить более 50 сборщиков и 30 электросварщиков, а также гибщиков судовых и газорезчиков.
Помимо этого, КГКУ ЦЗН активно сотрудничает с заводом и по другим программам. Регулярно проводятся совместные Дни предприятия. Например, в феврале из 50 человек, принявших участие в этом мероприятии, 18 получили приглашение на работу. Ведется подбор сотрудников для завода из числа граждан, зарегистрированных в качестве безработных. Всего за этот год специалисты ЦЗН выдали направления на трудоустройство на АСЗ 86 безработным.
"Золотой Рог".
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