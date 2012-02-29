На КнААПО увеличены тарифы и оклады

С января 2012 года на 8,4% увеличены тарифы и оклады для всех категорий работников КнААПО. Очередное повышение оплаты труда связано с выполнением обязательств администрацией авиационного объединения по увеличению социальной защищенности работников и повышению реальной заработной платы, оговоренных в июле прошлого года в соглашении между профсоюзом и руководством КнААПО.

Как сообщает пресс-служба мэрии Комсомольска-на-Амуре, в результате ряда планомерных шагов в 2011 году уровень средней заработной платы промышленно-производственного персонала КнААПО составил 27 684 рубля, что на 3,6 % выше планируемого уровня средней зарплаты (26 725 рублей), зафиксированного в соглашении. За период с 2008 по 2011 годы темпы роста заработной платы персонала объединения превысили темпы роста прожиточного минимума трудоспособного населения и средней заработной платы по Хабаровскому краю.

Как отметил заместитель генерального директора по персоналу КнААПО Сергей НАЗАРЕНКО, предпринятые руководством объединения шаги позволят увеличить в 2012 году уровень средней заработной платы до 30503 рублей.

"Золотой Рог".