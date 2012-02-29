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На КнААПО увеличены тарифы и оклады
С января 2012 года на 8,4% увеличены тарифы и оклады для всех категорий работников КнААПО. Очередное повышение оплаты труда связано с выполнением обязательств администрацией авиационного объединения по увеличению социальной защищенности работников и повышению реальной заработной платы, оговоренных в июле прошлого года в соглашении между профсоюзом и руководством КнААПО.
Как сообщает пресс-служба мэрии Комсомольска-на-Амуре, в результате ряда планомерных шагов в 2011 году уровень средней заработной платы промышленно-производственного персонала КнААПО составил 27 684 рубля, что на 3,6 % выше планируемого уровня средней зарплаты (26 725 рублей), зафиксированного в соглашении. За период с 2008 по 2011 годы темпы роста заработной платы персонала объединения превысили темпы роста прожиточного минимума трудоспособного населения и средней заработной платы по Хабаровскому краю.
Как отметил заместитель генерального директора по персоналу КнААПО Сергей НАЗАРЕНКО, предпринятые руководством объединения шаги позволят увеличить в 2012 году уровень средней заработной платы до 30503 рублей.
"Золотой Рог".
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