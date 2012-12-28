www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.49 р. 100 JPY: 56.45 р.
EUR: 73.93 р. 10 CNY: 93.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

Пользуйся дольше, получай больше

28 Декабря 2012, 08:53 | Хабаровск

Приближаются новогодние праздники - время поздравлений и подарков. Компания «Рэдком» поздравляет всех своих клиентов во Владивостоке с наступающим 2013 годом и дарит скидки на абонентскую плату на весь следующий год за услуги связи.

1 января  стартует новая программа бонусов от  «Рэдком»,  скидки по которой получат все действующие и новые клиенты. За каждый месяц пользования услугами связи от «Рэдком» клиенты получают скидку в размере 0,5% от суммы абонентской платы. Скидка начинает накапливаться с момента заключения договора на оказание первой услуги. Скидка возрастает каждый месяц и  зачисляется на лицевой счет абонента ежемесячно! В квитанциях на оплату отображается сумма к оплате за вычетом действующей скидки. В сумму скидки не входит тот период времени, когда все предоставляемые клиенту услуги были заблокированы клиентом или компанией. Максимальный размер скидки - 12%. Он достигается за два года пользования услугами связи от «Рэдком» и затем перестает расти, но дается клиентам как бонус ежемесячно.

Федоров Евгений Анатольевич, начальник обособленного подразделения компании «Рэдком» в г. Владивостоке: «Введение данной системы скидок – это первый шаг в разработке программы лояльности клиентов. В дальнейшем мы планируем ввести дополнительные бонусы для клиентов, которые позволят накапливать баллы, чтоб при достижении определенного количества обменивать их на услуги и дополнительные сервисы или увеличат размер скидки клиентов».

Подробнее ознакомиться с условиями предоставления новогодних скидок на абонентскую плату можно на сайте Рэдком.

 

Автор: Пресс-служба ЗАО «Рэдком-Интернет»
Теги: Рэдком  бонусы  новый год  скидки  связь 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru