Пользуйся дольше, получай больше

Приближаются новогодние праздники - время поздравлений и подарков. Компания «Рэдком» поздравляет всех своих клиентов во Владивостоке с наступающим 2013 годом и дарит скидки на абонентскую плату на весь следующий год за услуги связи.

1 января стартует новая программа бонусов от «Рэдком», скидки по которой получат все действующие и новые клиенты. За каждый месяц пользования услугами связи от «Рэдком» клиенты получают скидку в размере 0,5% от суммы абонентской платы. Скидка начинает накапливаться с момента заключения договора на оказание первой услуги. Скидка возрастает каждый месяц и зачисляется на лицевой счет абонента ежемесячно! В квитанциях на оплату отображается сумма к оплате за вычетом действующей скидки. В сумму скидки не входит тот период времени, когда все предоставляемые клиенту услуги были заблокированы клиентом или компанией. Максимальный размер скидки - 12%. Он достигается за два года пользования услугами связи от «Рэдком» и затем перестает расти, но дается клиентам как бонус ежемесячно.

Федоров Евгений Анатольевич, начальник обособленного подразделения компании «Рэдком» в г. Владивостоке: «Введение данной системы скидок – это первый шаг в разработке программы лояльности клиентов. В дальнейшем мы планируем ввести дополнительные бонусы для клиентов, которые позволят накапливать баллы, чтоб при достижении определенного количества обменивать их на услуги и дополнительные сервисы или увеличат размер скидки клиентов».

Подробнее ознакомиться с условиями предоставления новогодних скидок на абонентскую плату можно на сайте Рэдком.