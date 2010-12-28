Платформы в диодном свете

На Дальневосточной железной дороге завершена модернизация систем наружного освещения станций Амур и Гродеково в рамках программы энергосбережения.

На этих станциях проведена полная замена устаревших осветительных приборов на новые светодиодные светильники, которые позволяют в 8-10 раз сократить расход электроэнергии. Эксплуатация в течение двух месяцев светодиодного освещения по станции Амур подтвердила технико-экономические расчетные данные. Потребляемая мощность светильников при большем световом потоке снизилась в 10 раз (с 80кВт до 8кВт). Дополнительная экономия расходов будет достигнута за счет более длительного рабочего ресурса светодиодных светильников (20 лет без замены). В устаревших осветительных приборах галогеновую лампу за этот срок пришлось бы заменить 100 раз. В ближайшее время закончится модернизация освещения парка «А» станции Хабаровск-2. Общее количество используемых на ДВЖД светодиодных светильников увеличится до 1000 штук.