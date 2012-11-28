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Дальэнергомаш поглотил Комсомольский завод подъемно-транспортного оборудования
Комсомольский завод подъемно-транспортного оборудования (КЗПТО) вошел в группу компаний ОАО «Дальэнергомаш». Как говорится в сообщении пресс-службы «Дальэнергомаша», объединение заводов позволит освободиться от дублирующих производств, даст дополнительную загрузку самому «Дальэнергомашу», который способен производить агрегаты и иные комплектующие для подъемно-транспортного оборудования. В целом все это даст возможность нарастить объем машиностроительной продукции обоих заводов.
Завод «Дальэнергомаш» за последние годы существенно нарастил объемы производства, освоил выпуск востребованной, инновационной продукции - энергетических установок, нагнетателей и так далее. В свою очередь Комсомольский завод подъемно-транспортного оборудования освоил уникальные виды продукции, которые пользовались спросом у таких известных потребителей, как «РусГидро» (Усть-Среднеканская ГЭС), «Базовый элемент», РЖД, металлургических предприятий.
Основными и крупнейшими партнерами «Дальэнергомаша» и Комсомольского завода ПТО являются одни и те же компании, например, известный на всю страну «Уралвагонзавод». У «Амурлитмаша», тоже входящего в группу компаний «Дальэнергомаш», с уральцами есть контракт на поставку литейного оборудования. А сейчас в Нижнем Тагиле решают вопрос контракта по поставке кранового оборудования. Другой общий партнер - «РусГидро». Возможно, возникнут и дополнительные заказчики - руководство компании будет изучать рынок подъемно-транспортного оборудования.
"Золотой Рог".
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