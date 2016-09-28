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Начала работу круглосуточная телефонная линия по приему обращений граждан о состоянии окружающей среды вокруг Хабаровского НПЗ

28 Сентября 2016, 15:00 | Хабаровск

С 23 сентября начала работать круглосуточная телефонная линия по приему обращений граждан о состоянии окружающей среды вокруг Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, сообщили Деловой газета "Золотой Рог" в администрация АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

Теперь жители Хабаровского края могут круглосуточно позвонить по телефону 79-50-80.

Досье "Золотого Рога": Хабаровский нефтеперерабатывающий завод – одно из важнейших предприятий отечественной промышленности на Дальнем Востоке России, с  комплексом мощностей по переработке 5 млн. тонн нефти в год. Продукция реализуется сбытовыми предприятиями  потребителям Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Амурской, Магаданской областей и Бурятии, экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Хабаровский НПЗ - это передовое производство и крупный налогоплательщик, более 1300 рабочих мест и развитая социальная сфера. В 2015 году на предприятии завершена генеральная реконструкция, позволившия увеличить мощность переработки, перейти к производству топлив класса Евро-5,  снизить нагрузку на окружающую среду.  

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

 

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Теги: Хабаровский НПЗ  экология 






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