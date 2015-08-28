Хабаровский край вписался в ТОРы

29 и 30 июля руководители Минвостокразвития, правительства Хабаровского края и муниципальных образований поставили свои подписи под соглашениями о создании двух первых на Дальнем Востоке территорий опережающего развития - ТОР «Хабаровск» и ТОР «Комсомольск», пишет журнал "Дальневосточный капитал"

Эти площадки опередили многие другие потому, что их потенциал максимален: кое-где строительство развернуто еще до создания ТОР де-юре. Весной 2016 года, обещают в Минвостокразвития, будут решены все земельные вопросы и в первых ТОР начнут строить инфраструктуру за счет государства, которое уже создало для этого управляющую компанию. К этому моменту инвесторам предстоит найти более 45 млрд рублей - именно столько вложений в ТОР ждут от первых резидентов власти.

В конце июля в Хабаровском крае произошли события, которые можно считать отправной точкой в истории территорий опережающего развития. 29 июля в Хабаровске, а 30-го - в Комсомольске-на-Амуре министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА, губернатор субъекта РФ Вячеслав ШПОРТ и главы муниципалитетов поставили свои подписи под двумя важными документами, дополняющими правительственные постановления от 25 июня. Это были соглашения между тремя уровнями власти о том, как будут идти процессы создания территорий опережающего развития «Хабаровск» и «Комсомольск».

Между тем еще одна ТОР, «Надеждинская», была создана правительственным постановлением также 25 июня, а еще шесть заявок от Чукотки, Камчатки, Амурской области и Приморья вошли во вторую очередь. Хабаровский край, таким образом, стал первым субъектом Дальнего Востока, где официально заработали (пусть пока лишь на бумаге) новые инструменты развития. Выступая на двух церемониях, министр Александр Галушка не скрывал: в этом заслуга губернатора и его команды, предложивших наиболее перспективные площадки и эффективно отработавших с Минвостокразвития все вопросы, которые не могли не возникнуть на данном этапе.

Анализ площадок ТОР в Хабаровском крае, в том числе степени их наполненности потенциальными инвесторами, дает понимание того, почему предпочтение было отдано именно им. В ТОР «Хабаровск» могут войти сразу несколько предприятий, которые уже начали реализовывать свои инвестиционные проекты. Поэтому режим ТОР для них - это вовсе не залог старта, а только неплохое подспорье. В ТОР «Комсомольск» никакого производства еще нет, но потенциальные резиденты ориентированы на сотрудничество с крупнейшими городскими предприятиями - Комсомольским-на-Амуре авиазаводом, контролируемым холдингом «Сухой», а в перспективе - и Амурским судостроительным заводом, входящим в Объединенную судостроительную корпорацию. Это дает им ясную перспективу сбыта продукции, а значит - и уверенность в возможности реализации своих проектов.

ТОР «Хабаровск» будет расположена на трех площадках. Это уже созданный и начавший работать индустриальный парк «Авангард» (52 га), чистое поле под Хабаровском возле села Ракитного (520 га) и территория хабаровского аэропорта (15,5 га). Площадки хабаровской ТОР не очень удалены друг от друга, и у них довольно четкая специализация - промышленность и логистика. Под Ракитным якорными инвесторами должны стать ГК «ТехноНИКОЛЬ» и местное ООО «Торэкс» - оба хотят модернизировать действующие или строить новые заводы. Что первому, что второму потребуется вывоз продукции на внутренний, а в перспективе, возможно, и на китайский рынок. «Торэкс» хочет составить конкуренцию единственному на Дальнем Востоке металлургическому предприятию «Амурметалл», попавшему в кризис еще в 2008 году, и производить металлические изделия для строительства объемом 200-250 тыс. тонн в год. «ТехноНИКОЛЬ» расширяет свой завод по производству изоляционных материалов «Базалит ДВ»: сейчас строится его вторая очередь, а в планах - и третья, с логистическим комплексом.

В парке «Авангард» строительные работы также начались еще до торжественного запуска ТОР. Бульдозеры уже работают на площадке, где будет построен комплекс теплиц для выращивания овощей совместным российско-японским предприятием JGC Evergreen. Компания ориентируется на премиальный сегмент потребления и дополнительного финансирования не просит: его дает японский капитал. ОАО «Хабаровский аэропорт» анонсирует модернизацию собственного пассажирского терминала и прилегающих территорий с середины 2000-х годов. Бизнес-планы для проектов давно готовы, в апреле возможность их финансирования начал изучать Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Модернизацию пассажирского терминала все эти годы тормозило отсутствие средств на реконструкцию взлетно-посадочных полос, осуществить которую может лишь государство, - наращивать пропускную способность терминала без расширения возможностей аэродрома было бессмысленно. Но в этом году средства наконец-то начнут поступать, и уже выбран подрядчик для реконструкции аэродромного хозяйства, так что проект обрел «второе дыхание».

Всем потенциальным резидентам ТОР «Хабаровск», конечно же, не помешает помощь государства на строительство инженерных сетей (2,3 млрд руб. из бюджетов федерации и региона) и создание социальной инфраструктуры для будущих рабочих (2,24 млрд руб.). Но не менее ценны для крупных инвесторов режимы налоговых послаблений, упрощения административных процедур (так называемое «одно окно», доступ к которому должна обеспечить управляющая компания каждой ТОР) и свободной таможенной зоны.

ТОР «Комсомольск» также создается на трех площадках: в микрорайоне «Парус» (59,4 га), на территории бывшего завода «Амурлитмаш» (62,2 га) и в Амурске (97,3 га). Ради нее власти готовы пойти на беспрецедентные вложения в социальную инфраструктуру, фактически обеспечив ею целый микрорайон Комсомольска-на-Амуре: в «Парусе», давшем название приоритетной площадке, будут реконструированы детская больница, школа, детсад, построен новый спортивный комплекс. Затраты на это составят более 6 млрд руб., и еще 1,23 млрд рублей - на инженерную инфраструктуру.

Благодаря этому площадки ТОР в Комсомольске-на-Амуре, как рассчитывают власти, обеспечат потребности прежде всего базового городского предприятия - Комсомольского-на-Амуре авиазавода. Потенциальный якорный резидент площадки «Парус», группа компаний «Энергия», готов вложить 6 млрд рублей в создание производства по механической обработке более 1,6 тыс. видов деталей для авиазавода. Детали для воздушных судов планирует производить и ЗАО «МТЕ Финанс», представляющее в России международную станкостроительную группу МТЕ. Из этой концепции несколько выбивается лишь площадка под Амурском, где ООО «Амурская лесопромышленная компания» хочет развивать глубокую переработку древесины, и проект еще одного возможного резидента «Паруса» - ООО «Комсомольский мясокомбинат». Инвестор хочет строить мясокомбинат по переработке молока, мяса птицы, производства консервов, сыра.

На данный момент первоочередным кандидатом в резиденты двух хабаровских ТОР является группа компаний «Энергия», сделавшая на этом пути больше шагов, чем кто-либо другой. Весной группа создала в Комсомольске-на-Амуре юрлицо для реализации проекта в ТОР «Комсомольск» - ООО «Эпсилон-2», а 30 июля президент ГК Сергей ГУСЬКОВ подписал соглашения о реализации своего инвестпроекта с правительством Хабаровского края и АО «Корпорация развития Дальнего Востока» - федеральной управляющей компанией для всех ТОР, контролируемой Минвостокразвития. Следующим этапом станет подача заявки на получение статуса резидента ТОР, что может произойти, пообещал президент «Энергии», уже в течение ближайших 40 дней.

Пока же АО «Корпорация развития Дальнего Востока», Минвостокразвития и всем участникам заключенных соглашений есть чем заняться. Как объяснил 29 июля на совещании в Хабаровске первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр ОСИПОВ, для начала нужно разобраться в земельных вопросах: до сентября провести аудит земельных участков, чтобы до конца года обеспечить их передачу управляющей компании. Всю землю резиденты также должны получить в свое распоряжение к концу года, а Минвостокразвития и регион - к декабрю сформировать технические условия по присоединению инженерных сетей и техзадания для проведения конкурсов на разработку проектно-сметной документации по линейным объектам инфраструктуры. Для начала работы АО «Корпорация развития Дальнего Востока» в 2015 году из федерального бюджета уже выделено почти 170 млн рублей.

К концу первого квартала 2016 года, надеются в Минвостокразвития, государственную экспертизу пройдут последние проекты. К этому моменту на площадках уже должно быть развернуто основное строительство инженерных сетей, а резиденты начнут строительство своих объектов еще раньше - до 1 февраля 2016 года. И дальше все будет зависеть уже от них самих. В ТОР «Хабаровск», согласно планам властей, на первом этапе будет привлечено 33 млрд рублей частных инвестиций, в ТОР «Комсомольск» - 12 млрд руб. Смогут ли компании в условиях кризисных явлений в экономике раздобыть заявленные собственные или заемные средства на финансирование строек или нет, государство может считать уже не своей проблемой - ведь потребовавшиеся инвесторам условия оно создаст.

Дмитрий ЩЕРБАКОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2015 год.