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«Хабаровский аэропорт» и Heilongjiang Airports Management Group стали партнерами
ХАБАРОВСК, 28 июня, ZRPRESS. В Харбине (КНР) состоялось подписание Меморандума о стратегическом сотрудничестве и партнерстве между ОАО «Хабаровский аэропорт» и Heilongjiang Airports Management Group Co. Ltd. Документ подписан в рамках ХХIII Харбинской международной торгово-экономической ярмарки, проходившей в Китае с 16 по19 июня 2012 года.
Основной целью подписания меморандума является дальнейшее развитие авиационного рынка Дальнего Востока РФ и Северо-Восточного Китая, а также расширения стратегического сотрудничества между аэропортами.
Согласно документу, стороны будут принимать участие разработке единой маркетинговой политики для работы с авиакомпаниями, обмениваться опытом в области аэропортового обслуживания, продвигать маркетинговые услуги друг друга, а также участвовать в совместном развитии аэропортовых объектов на территории РФ и КНР. Меморандум вступил в силу с момента его подписания, и будет действовать до декабря 2015 года.
На церемонии подписания Председатель Совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк подчеркнул: «Сегодня сделан важный шаг на пути к взаимопониманию и партнерству между российским и китайским бизнесом. Уверен, что наше сотрудничество с Хэйлунцзянской корпорацией по управлению аэропортами имеет большой потенциал, будет способствовать дальнейшему развитию росийско-китайских отношений, и внесет достойный вклад в социально-экономическое развитие всего Дальнего Востока РФ».
Досье «ЗР»
Heilongjiang Airports Management Group Co., Ltd. официально учрежден в 2003 г. Управляет напрямую аэропортом в Харбине (Harbin Airport) и осуществляет контроль над управлением еще 8 аэропортами, расположенными в провинции Хэйлунцзян (КНР).
ОАО «Хабаровский аэропорт» учреждено в 2005 г. Является главным оператором по наземному обслуживанию в аэропорту Хабаровск (Новый).
«Золотой Рог».
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